İlaç fiyatlarına zam geliyor! Resmi Gazete'de yayımlandı

İlaç fiyatlandırmasında kullanılan euro kuru, Cumhurbaşkanı kararıyla %17 artırılarak 21,67 TL'den 25,33 TL'ye yükseltildi. Resmi Gazete'de yayımlanan kararla birlikte ilaç barem değerlerinde de güncellemeye gidildi.

Beşeri tıbbi ürünlerin fiyatlandırılmasına yönelik sistemde kritik bir değişikliğe gidildi. Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile ilaç fiyatlarının hesaplanmasında temel alınan euro kuru, 2026 yılı için yaklaşık yüzde 17 oranında artırılarak yeniden belirlendi.

İLAÇ KURUNDA BELİRGİN ARTIŞ

İlaç sektöründe tedarik ve fiyatlandırma süreçlerini doğrudan etkileyen sabit euro kuru, yapılan düzenlemeyle birlikte güncellendi.

Yeni Kur Değeri: 2026 yılı boyunca ilaç fiyatları hesaplanırken kullanılacak euro kuru 25,3346 TL olarak sabitlendi.

Eski Kur Değeri: Bu karardan önce, ilaç fiyatlamasında baz alınan mevcut euro kuru 21,6721 TL seviyesinde uygulanıyordu.

Yapılan bu güncelleme, ilaç üretim ve ithalat maliyetlerinin karşılanması noktasında fiyatlama mekanizmasında belirgin bir yükselişi beraberinde getirdi.

BAREM DEĞERLERİ GÜNCELLENDİ

Euro kurundaki artışa paralel olarak, piyasadaki ilaçların sınıflandırılmasında kullanılan barem değerlerinde de değişikliğe gidildi. Yeni düzenleme kapsamında belirlenen yeni barem tutarları şu şekildedir:

Fiyat Korumalı Ürünler: Bu gruptaki ürünler için uygulanan barem değeri 87,34 TL seviyesine çıkarıldı.

Diğer Ürünler: Fiyat koruması dışındaki ürün grubu için ise yeni barem değeri 45,64 TL olarak resmiyet kazandı.