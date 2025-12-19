BIST 11.303
Emniyet Genel Müdürlüğü’nde reform gibi karar! Adı değişiyor

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Emniyet Genel Müdürlüğü'ne ilişkin yeni teşkilat kanununu hazırlanacağını açıkladı. Yeni teşkilat kanunu ile Emniyet Genel Müdürlüğü'nün adı, Emniyet Başkanlığı olacak.

İçişleri Bakanlığı, 350 bin personeli bünyesinde barındıran Emniyet Genel Müdürlüğü için reform niteliğinde bir yapısal değişikliğe gidiyor. Yeni teşkilat kanunu ile Emniyet Genel Müdürlüğü'nün adı, Emniyet Başkanlığı olacak. Teşkilat bünyesindeki bazı daireler genel müdürlük seviyesine çıkarılacak.

Buna göre, Emniyet Genel Müdürlüğü, Emniyet Başkanlığı'na dönüşecek, teşkilattaki bazı daire başkanlıkları genel müdürlük seviyesine çıkarılacak.

Bakan Yerlikaya, "Emniyet Genel Müdürlüğümüzün kurumsal kapasitesini artırmak ve günümüz ihtiyaçlarına cevap verecek bir yapıya dönüştürmek için Emniyet Başkanlığı olarak teşkilatlanma çalışmalarımız başlamıştı, devam ediyor" dedi.

Teşkilat yapısına ilişkin çalışma tamamlandıktan sonra Meclis'e sunulacak. Ardından genel kurulda görüşülüp son halini alacak.

POLİSE 12 SAAT MESAİ 36 SAAT DİNLENME MODELİ

Yaklaşık 350 bin polisin çalışma sistemine ilişkin yeni düzenleme de yolda.

Emniyet güçleri, 12 saat mesai, 36 saat dinlenme modeline geçecek. Bakan Yerlikaya, düzenlemeye ilişkin ayrıntıları Meclis'teki bütçe görüşmelerinde duyurmuştu.

Yerlikaya,

"Yeni personelimizle birlikte dört gruplu 12-36 sistemine geçiyoruz. Daha önce bunu personel eksikliğinden dolayı yapamıyorduk ama bütün hazırlıklarımızı tamamladık inşallah önümüzdeki yıl bunu tamamlayacağız"

açıklamasını yaptı.

