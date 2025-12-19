Ezgi Eyüboğlu gözaltına alındı! Ezgi Eyüboğlu nereli eski eşi Kaan Yıldırım kimdir?
İSTANBUL merkezli uyuşturucu operasyonundan bir son dakika haberi daha geldi. Operasyon kapsamında bu kez oyuncu Ezgi Eyüboğlu gözaltına alındı. Son operasyon listesinde toplam 8 isim bulunuyor. Bu isimlerin kimler olduğu da açıklandı. Gözaltına alınan Ezgi Eyüboğlu Muhteşem Yüzyıl dizisiyle şöhret olmuştu. Ezgi Yıldırım'ın eski eşi de ünlü bir oyuncu. İşte son operasyondaki isimler ve gözaltı kararı
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda, gözaltına alınan isimlerden bir tanesi ünlü oyuncu Ezgi Eyüboğlu oldu. Ezgi Eyüboğlu'nun da aralarında olduğu 8 kişi hakkında da gözaltı kararı çıktı. Bu kişiler Eser Küçükerol, İsmail Ahmet Akçay, oyuncu Ezgi Eyüboğlu, Yiğit Macit, Mehmet Ali Gül, Gizem Türedi, Mehmet Güçlü ve Saim Macit oldu. Şu ana kadar 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' suçundan Ezgi Eyüboğlu ile birlikte, Eser Küçükerol, İsmail Ahmet Akçay, 'fuhuşa teşvik ve aracılık etme' suçundan ise Yiğit Macit, Mehmet Ali Gül, Gizem Türedi ve Mehmet Güçlü gözaltına alındı.
Peki kimdir Ezgi Eyüboğlu? Ünlü bir aileden gelen Ezgi Eyüboğlu bir ünlü isimle de 3 yıl süreyle evli kalmıştı. İşte Ezgi Eyüboğlu portresi;
Ezgi Eyüboğlu kimdir? Aslen nereli?
Ezgi Eyüboğlu 15 Haziran 1988 tarihinde İstanbul'da doğdu. Anne tarafından Arnavut kökenli olan Ezgi Eyüboğlu, baba tarafından ise aslen Trabzonludur. Ezgi Eyüboğlu, Bedri Rahmi Eyüboğlu ve Sabahattin Eyüboğlu ile baba tarafından akraba.
Akdeniz Üniversitesi İktisat Bölümü'nde okurken üniversitenin tiyatro kulübüne üye olan Ezgi Eyüboğlu Bahçeşehir Üniversitesi İleri Oyunculuk Bölümü'nde yüksek lisans yaptı. Yüksek lisans yaparken 2010 yılında oyunculuğa başlayan Ezgi Eyüboğlu ATV'de yayımlanan Kalbim Seni Seçti adlı dizide rol aldı. 2012 yılında Muhteşem Yüzyıl dizisindeki "Aybige Hatun" rolüyle ünlenen Ezgi Eyüboğlu, Aşkın Gören Gözlere İhtiyacı Yok ve Yol Arkadaşım 2 filmlerinde yer aldı. Ezgi Eyüboğlu en son Şanzelize Düğün Salonu dizisinde "Eda" karakterini canlandırdı.
Ezgi Eyüboğlu'nun eski eşi kimdir?
Ezgi Eyüboğlu 14 Mayıs 2016 tarihinde Kaan Yıldırım ile Esma Sultan Yalısı'nda evlendi. Ezgi Eyüboğlu'nun bu evliliği 3 yıl sürdü ve eşiyle 26 Haziran 2019 tarihinde boşandı. Ezgi Eyüboğlu'nun 38 yaşında olan eşi Kaan Yıldırım da onun gibi oyuncu. 24 Aralık 1986 tarihinde İstanbul'da doğan Kaan Yıldırım, İngiltere Londra Brunel Üniversitesi pazarlama bölümünden mezun oldu. Başkent İletişim Bilimleri Akademisi'nde oyunculuk eğitimi alan Kaan Yıldırım, Adı Mutluluk dizisinde Batu Değirmenci karakterini canlandırdı.