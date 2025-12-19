Ezgi Eyüboğlu gözaltına alındı! Ezgi Eyüboğlu nereli eski eşi Kaan Yıldırım kimdir?

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda, gözaltına alınan isimlerden bir tanesi ünlü oyuncu Ezgi Eyüboğlu oldu. Ezgi Eyüboğlu'nun da aralarında olduğu 8 kişi hakkında da gözaltı kararı çıktı. Bu kişiler Eser Küçükerol, İsmail Ahmet Akçay, oyuncu Ezgi Eyüboğlu, Yiğit Macit, Mehmet Ali Gül, Gizem Türedi, Mehmet Güçlü ve Saim Macit oldu. Şu ana kadar 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' suçundan Ezgi Eyüboğlu ile birlikte, Eser Küçükerol, İsmail Ahmet Akçay, 'fuhuşa teşvik ve aracılık etme' suçundan ise Yiğit Macit, Mehmet Ali Gül, Gizem Türedi ve Mehmet Güçlü gözaltına alındı.

Peki kimdir Ezgi Eyüboğlu? Ünlü bir aileden gelen Ezgi Eyüboğlu bir ünlü isimle de 3 yıl süreyle evli kalmıştı. İşte Ezgi Eyüboğlu portresi;