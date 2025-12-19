BIST 11.315
DOLAR 42,81
EURO 50,16
ALTIN 5.951,72
HABER /  EKONOMİ

Elektrik piyasasında fiyat eşitleme mekanizmasının süresi uzatıldı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Elektrik piyasasında fiyat eşitleme mekanizmasının süresi uzatıldı

Elektrik piyasasında, tüketicileri dağıtım bölgeleri arasındaki maliyet ve fiyat farklılıklarına karşı korumayı amaçlayan fiyat eşitleme mekanizmasının süresi 31 Aralık 2030'a kadar uzatıldı.

Abone ol

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu'nun geçici 1'inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan sürenin uzatılmasına karar verildi.

Bu kapsamda, yıl sonunda sona ermesi öngörülen fiyat eşitleme mekanizması, 31 Aralık 2030'a kadar uygulanmaya devam edilecek.

ÖNCEKİ HABERLER
Fenerbahçe Eyüpspor'a konuk olacak: Takımda 5 eksik var
Fenerbahçe Eyüpspor'a konuk olacak: Takımda 5 eksik var
Vergi sistemi baştan yazıldı! Yeni paket devrede
Vergi sistemi baştan yazıldı! Yeni paket devrede
Beşiktaş, Süper Lig'de yarın Çaykur Rizespor'u ağırlayacak
Beşiktaş, Süper Lig'de yarın Çaykur Rizespor'u ağırlayacak
Konya’da kan donduran akran zorbalığı! Taşla vurdu, kafatasını kırdı, beyin zarı yırtıldı
Konya’da kan donduran akran zorbalığı! Taşla vurdu, kafatasını kırdı, beyin zarı yırtıldı
Yüzyılın Konut Projesi'ne başvurular bugün sonra erecek
Yüzyılın Konut Projesi'ne başvurular bugün sonra erecek
Emniyet Genel Müdürlüğü’nde reform gibi karar! Adı değişiyor
Emniyet Genel Müdürlüğü’nde reform gibi karar! Adı değişiyor
İlaç fiyatlarına zam geliyor! Resmi Gazete'de yayımlandı
İlaç fiyatlarına zam geliyor! Resmi Gazete'de yayımlandı
Teknik direktör Arda Turan liderliğinde Shakhtar Donetsk, ilk 8’e girdi
Teknik direktör Arda Turan liderliğinde Shakhtar Donetsk, ilk 8’e girdi
Çanakkale Boğazı sis nedeniyle transit gemi geçişlerine kapatıldı
Çanakkale Boğazı sis nedeniyle transit gemi geçişlerine kapatıldı
PFDK, Yeni Malatyaspor'u küme düşürdü
PFDK, Yeni Malatyaspor'u küme düşürdü
Videoyu yayınlayacak! İmamoğlu ve Aysever arasında tokalaşma krizi
Videoyu yayınlayacak! İmamoğlu ve Aysever arasında tokalaşma krizi
Kemal Kılıçdaroğlu aktif siyaseti bıraktı iddiası!
Kemal Kılıçdaroğlu aktif siyaseti bıraktı iddiası!