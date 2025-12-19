BIST 11.315
Teknik direktör Arda Turan liderliğinde Shakhtar Donetsk, ilk 8’e girdi

UEFA Konferans Ligi 6. hafta mücadelesinde Arda Turan yönetimindeki Shakhtar Donetsk, Rijeka ile golsüz berabere kaldı. Bu sonuçla Ukrayna temsilcisi lig aşamasını 5. sırada tamamlayarak doğrudan son 16 turuna yükseldi.

UEFA Konferans Ligi 6. hafta maçında Arda Turan yönetimindeki Shakhtar Donetsk ile Rijeka karşı karşıya geldi. Henryka Reymana Stadyumu'nda oynanan mücadele, 0-0 berabere bitti.

90 DAKİKADA GOL SESİ ÇIKMADI

Karşılaşmaya etkili başlayan Shakhtar Donetsk, maç boyunca iyi oyununu sürdürdü ancak aradığı golü bulamadı ve mücadele golsüz tamamlandı.

SHAKHTAR DONETSK İLK 8'DE

Bu sonuçla birlikte Arda Turan'ın öğrencileri puanını 13'e yükseltti ve lig aşamasını beşinci basamakta bitirerek ilk 8 içerisinde noktaladı. Ukrayna ekibi, Konferans Ligi'nde direkt olarak son 16 takım arasına kaldı. Rijeka ise 9 puana ulaşarak yoluna play-off'lardan devam etme hakkı kazandı.

