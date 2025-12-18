Ela Rümeysa Cebeci'nin telefonundan çıkanlar kimler? Cem Küçük 'bazılarının başını ciddi ağrıtır' dedi

Gazeteci Cem Küçük, uyuşturucu operasyonu kapsamında tutuklanan spiker Ela Rümeysa Cebeci'nin kendisine attığı mesajları ve dosyada yer alan suçlamaları ilk kez paylaştı. Küçük, saçında çıkan uyuşturucu maddelerine ilişkin Cebeci'nin kendisine, estetik olduğu için uyuşturucu bulunduğunu söylediğini belirtti.

Abone ol

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen uyuşturucu soruşturması TGRT Haber'de canlı yayınlanan Medya Kritik programında konuşuldu.

Türkiye Gazetesi yazarı Cem Küçük, ünlülere yönelik başlatılan uyuşturucu operasyonu kapsamında bugün akşam saatlerinde tutuklanan spiker Ela Rümeysa Cebeci'nin kendisine 3 gündür mesaj attığını açıkladı.

"BANA KOMPLO KURULDU"

Küçük canlı yayında yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Bana üç gündür mesaj atıyor. Yani bir İsmail Saymaz'a bir de bana attığını söyledi. Yani ben işte kullanmıyorum da estetik oldum da ondan uyuşturucu filan diye de ya telefonundan çıkanlar var. Bugünkü olay dışında. Ben uyuşturucu kullanmadım, temizim. Bana bir komplo kuruluyor filan gibi mesajlar attı."

"YER TEMİN ETME, YER GÖSTERME VE SATIN ALMA ÇIKTI"

Cem Küçük, tutuklanan spiker Cebeci'nin telefonundan uyuşturucuya yönelik yer temin etme, yer gösterme ve satın alma gibi suç teşkil eden davranışların tespit edildiğini belirtti. Küçük konuyla ilgili şunları söyledi:

"Ya şimdi her şeyi tabii ne kadar konuşabilirsin şey özel hayat ayrı bir şey. Herkes hakikaten özel hayat kişiyi bağlar. Kimseyi ilgilendirmez ama uyuşturucu işi oldu mu? Ve önemli bir kişi varsa milli güvenlikle alakalıdır. Yani kişinin ne yaptığı kendini bağlar ama uyuşturucu işi de yer temin etme, alma, gösterme varsa bu sıkıntıya girer ki telefonunda çıkanları da bazılarının başını ciddi ağrıtır. Onu da söyleyeyim. O da o kişileri bağlar. Ama o kadar ne kadar söyleyeyim değil. Ama Ela Rümeysa'da yer gösterme, temin etme o da var. Olduğunu söylüyor savcılar. O yüzden de bu akşam tutuklandı."

"TÖVBE EDİP KENDİSİNE YENİ BİR HAYAT KURABİLİR"

Cem Küçük, kendisine 3 gündür mesajlar atan spiker Ela Rümeysa Cebeci'yi sıkıntılı günlerin beklediğini söyleyerek tövbe edip yeni bir hayat kurmasını tavsiye ederek şunları söyledi:

"Şu an bu programı izlemiyordur. Sonradan görürse veya başka yani ona da Mehmet Akif'e dediğimi diyeyim. Tövbe edip yani pozitif çıkmış. Tövbe edip artık bir daha bu işleri yapmayacağını söyleyerek kendisine yeni bir hayat kurabilir. Çünkü bayağı sıkıntılı günler onu bekliyor."