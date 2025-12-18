Bir ünlü iş insanı gözaltına alınacak iddiası olay! Spor camiasındanmış kim bu ünlü?

İSTANBUL Cumhuriyet Başsavcılığı'nın ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonu gündemi sallarken bir ünlü iş insanının da listede olduğu iddia edildi. İddiayı dile getiren ise gazeteci İsmail Saymaz oldu. İsmail Saymaz'ın dediğine göre 2-3 gün içinde bu iş insanı gözaltına alınabilir. Yine dediğine göre bu kişi spor camiasından...

Halktv.com.tr Yazarı İsmail Saymaz, Ebru Baki'nin programında ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonuyla ilgili bomba bir iddiada bulundu. İsmail Saymaz'ın iddiasına göre operasyonda bir iş insanı gözaltına alınabilir. İsmail Saymaz ismi bildiğini ancak söylemeyeceğini belirtip şunları aktardı:

-Bunun üç ayağı olacak. Birincisi medya ayağı. Bunun merkezinde Habertürk TV var ve Mehmet Akif Ersoy var ve onun temas ettiği insanlar var. Burası da büyüyebilir. Yani Şamil Tayyar’ın ima ettiği isim veya başkaları gözaltına alınabilir.

-İkincisi ünlüler ayağı, magazin dünyası. Şimdi oraya girildi. Burası da genişleyebilir. "

-“Üçüncüsü iş dünyası. Şimdi dün akşam itibariyle savcılık iki isim hakkında yakalama kararı çıkardı. Bu da büyüyebilir.

-Benim ismini duyduğum daha ünlü, spor dünyasında da olan bir iş adamı hakkında da suçlamalar yöneltildi”

Şamil Tayyar'ın iddia ettiği kişi kim?

Soruşturmanın Mehmet Akif Ersoy’un ilişki ağına da uzandığını aktaran İsmail Saymaz, Şamil Tayyar'ın iddia ettiği isimle ilgili de şunları söyledi:

-"Şamil Tayyar’ın birkaç gündür adını andığı, yine Mehmet Akif Ersoy’un ilişki kulübesinde yer alan, yani onlarla aynı ortamı paylaştığı iddia edilen, gazeteci değil ama medyada tanınan bir ismin gözaltına alınacağı iddia ediliyor. Daha önemli. Siyasi kimliği nedeniyle önemli olduğunu söylüyor. Yani Mehmet Akif Ersoy’la yakın, aynı zamanda siyasi ve Türkiye’de öyle veya böyle tanınan bir kişi olduğunu ima ediyor, iddia ediyor.”

-"Kanarya diye bir gizli tanığın ifadesinden bahsediliyor. Şamil Tayyar’ın atıfta bulunduğu gizli tanık. O kim bilmiyoruz"

Savcılık yazısındaki ima

İsmail Saymaz, Mehmet Akif Ersoy’un neden tutuklandığına dair de savcılık iddianamesinde yer alan bir detayı öne çıkardı:

-"Savcılık yazısındaki ima daha başka. Diyor ki: Uyuşturucu temin etmek suretiyle ikna edilen kadınların ekonomik ya da siyasi menfaat temini için kullanıldığı iddiası."



-“Bugüne kadar alınan ifadelerde bu yönde bir kanaat oluşmadı. Yani işte bir tane D.O. adlı bir kadının ifadesini okuduk. Bir vakitler sunuculuk yapmış fakat o kadın da Mehmet Akif Ersoy ile birlikte olabilmek için elinden geleni yapmış yani. O çabalamış öyle anlıyoruz. Hatta para da almış. Öyle söylüyor”