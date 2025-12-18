Süper Lig'de 17. haftanın perdesi açılıyor

Kullanıyorsanız çok dikkat edin! Uzman isim 'her zaman belirti vermez' diyerek uyardı

Boşanmanın maliyeti 150 bin lirayı aştı! Boşanmak için kredi çeken çoğaldı

Yılbaşından itibaren kurulacak şirketlerde bu sistem zorunlu olacak

TCMB'den iki ödeme hizmetleri şirketi için yeni karar

Venezuela Savunma Bakanı: Ülkeyi her ne pahasına olursa olsun koruyacağız