BIST 11.315
DOLAR 42,81
EURO 50,16
ALTIN 5.951,72
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Konya’da kan donduran akran zorbalığı! Taşla vurdu, kafatasını kırdı, beyin zarı yırtıldı

Konya’da kan donduran akran zorbalığı! Taşla vurdu, kafatasını kırdı, beyin zarı yırtıldı

Akran zorbalığının son adresi Konya oldu. 13 yaşındaki çocuk, arkadaşının kafasına taşla vurdu. Kafasından darbe alan Hasan Berat’ın kırılan kafatası titanyum ile yeniden oluşturdu. Şiddeti uygulayan T.F.'nin 6 günlük cezaevi sonrasında yaptığı paylaşım ise 'Pes' dedirtti.

Abone ol

13 yaşındaki Hasan Berat, futbol antrenmanı sonrasında arkadaşı tarafından korkunç bir saldırıya uğradı. Sabah’ta yer alan habere göre; Konya’nın Meram ilçesinde 8 Aralık’ta 8. sınıf öğrencisi Hasan Berat, kendisi ile aynı yaştan olan okul arkadaşı T.F. ile birlikte futbol antrenmanına gitti. İddiaya göre T.F.’nin bacağına taş atmasına Hasan tepki gösterdi. Hasan’ın tepkisi sonrasında eline yerden taş alan T.F., Hasan’ın kafasına vurup kaçtı.

Konya’da kan donduran akran zorbalığı! Taşla vurdu, kafatasını kırdı, beyin zarı yırtıldı - Resim: 0

KAFATASI PARÇALANDI
Korkunç şiddet sonrasında 13 yaşındaki Hasan’ın kafasında derin yarıklar oluştu. Kırılan kafatası titanyum parçalarıyla yeniden oluşturulan Hasan’ın beyin zarında yırtılma, kolunda da kilitlenmeler tespit edildi.

Konya’da kan donduran akran zorbalığı! Taşla vurdu, kafatasını kırdı, beyin zarı yırtıldı - Resim: 1

BABA TAHLİYE' PAYLAŞIMI
Hasan, yoğun bakım sonrası gözetim altında tutulurken Hasan’a saldıran arkadaşı T.F. ise 6 gün tutuklu kalıp cezaevinden çıktı. T.F. cezaevi çıkışı sosyal medya hesabından da 'Baba tahliye' paylaşımı yaptı.

“KASITLI ATMADIM”
Önce Hasan Berat'ın kendisine taş attığını öne süren T.F. kendini “Başını eğdi. Bu nedenle taş başına isabet etti. Kasıtlı olarak kafasına atmadım” diyerek savundu.

ÖNCEKİ HABERLER
Emniyet Genel Müdürlüğü’nde reform gibi karar! Adı değişiyor
Emniyet Genel Müdürlüğü’nde reform gibi karar! Adı değişiyor
İlaç fiyatlarına zam geliyor! Resmi Gazete'de yayımlandı
İlaç fiyatlarına zam geliyor! Resmi Gazete'de yayımlandı
Teknik direktör Arda Turan liderliğinde Shakhtar Donetsk, ilk 8’e girdi
Teknik direktör Arda Turan liderliğinde Shakhtar Donetsk, ilk 8’e girdi
Çanakkale Boğazı sis nedeniyle transit gemi geçişlerine kapatıldı
Çanakkale Boğazı sis nedeniyle transit gemi geçişlerine kapatıldı
PFDK, Yeni Malatyaspor'u küme düşürdü
PFDK, Yeni Malatyaspor'u küme düşürdü
Videoyu yayınlayacak! İmamoğlu ve Aysever arasında tokalaşma krizi
Videoyu yayınlayacak! İmamoğlu ve Aysever arasında tokalaşma krizi
Kemal Kılıçdaroğlu aktif siyaseti bıraktı iddiası!
Kemal Kılıçdaroğlu aktif siyaseti bıraktı iddiası!
ABD'den Suriye kararı! Trump imzayı attı
ABD'den Suriye kararı! Trump imzayı attı
Terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonlarda 170 şüpheli yakalandı
Terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonlarda 170 şüpheli yakalandı
Erdoğan talimatı bizzat verdi! İşte yeni yılın ilk düzenlemesi
Erdoğan talimatı bizzat verdi! İşte yeni yılın ilk düzenlemesi
5 ilde 26 şirkete mali operasyon 43 şüpheli gözaltına alındı
5 ilde 26 şirkete mali operasyon 43 şüpheli gözaltına alındı
Yeni yılın ilk günü ücretsiz olacak! Resmi Gazete'de yayımlandı
Yeni yılın ilk günü ücretsiz olacak! Resmi Gazete'de yayımlandı