Terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonlarda 170 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, terör örgütü DEAŞ'a yönelik 32 ilde düzenlenen operasyonlarda 170 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

Bakan Yerlikaya, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, son 2 haftadır süren operasyonlarda geçmiş dönemlerde DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttükleri ve örgüte finans sağladıkları iddiasıyla 170 şüphelinin yakalandığını belirtti.

Şüphelilerin, ilk etapta 10'unun tutuklandığını, 15'i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandığını aktaran Yerlikaya, diğerlerinin işlemlerinin devam ettiği bilgisini verdi.

Yerlikaya, operasyonlarda emeği geçenleri tebrik ederek, şunları kaydetti:

"Cumhuriyet başsavcılıklarımız ile Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığımız, TEM Daire Başkanlığımız ve MİT Başkanlığımız koordinesinde, il emniyet müdürlükleri TEM şube müdürlüklerince 32 ilde operasyonlar gerçekleştirildi. Ülkemizin her bölgesinde huzuru ve istikrarı sağlamak için yılın 365 günü, gece gündüz yürüttüğümüz operasyonlarımıza devam ediyoruz."

