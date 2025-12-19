Tarihin en düşük seviyesini gören Sapanca Gölü için koruyucu çalışmalar yürütülecek

Marmara Bölgesi'nin en önemli su kaynaklarından olan ve su seviyesi "kritik" eşiğe gerileyen Sapanca Gölü'nün korunması için alternatif kaynak geliştirilmesi, kaçak kullanımın önüne geçilmesi ve ekolojik dengenin muhafazasına yönelik çalışmalar yürütülüyor.

Abone ol

Anadolu Ajansının (AA) "Sapanca Gölü Alarm Veriyor" başlıklı haber dosyasının bu bölümünde, kuraklığın tehdit ettiği gölün korunması için Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan ve yapılması planlanan çalışmalar ele alındı.

Sakarya ve Kocaeli'nin su ihtiyacının büyük bölümünü karşılayan göl, kuraklık, yeteri kadar yağış düşmemesi, bilinçsiz sulama, kaçak kullanım ve diğer faktörlerden olumsuz etkilendi.

Alternatif kaynaklar için çalışmalarını sürdüren Sakarya Büyükşehir Belediyesi, tarihindeki en kritik günleri yaşayan ve su seviyesi 28,50 metreye düşen gölün korunması ve kayıp kaçağın önüne geçilmesi için de proje yürütüyor.

Gölün ekolojik dengesinin korunması amacıyla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının desteğiyle Büyükşehir Belediyesince başlatılan "Sapanca Park Projesi" kapsamında da çalışmalar devam ediyor.

"Gölümüzden daha az su tüketmeye özen gösteriyoruz"

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, AA muhabirine, küresel ısınma nedeniyle şehrin birçok su kaynağında azalma yaşandığını söyledi.

Sapanca Gölü'nün, hem içme suyu kaynağı hem de turizm açısından Sakarya'nın vizyonu olduğunu belirten Alemdar, "Sapanca Gölü'müze geçmişten beri gözümüz gibi bakmaya çalışıyoruz ancak zaman içerisinde küresel ısınma sebepleriyle çekilme oldu." dedi.

Alemdar, göl ve havzasının korunmaya yönelik işgalleri ortadan kaldırmak için çalışma başlattıklarını dile getirerek, "Hedefimiz gölümüzü Sakarya'mızın ve tüm insanlarımızın hizmetine sunmak. Bir taraftan gölümüzü kullanırken bir taraftan da gölümüzü korumak niyetindeyiz. Sazlıkları ve oradaki işgalleri ortadan kaldırarak gölümüzün daha temiz, berrak ve kullanışlı hale getirilmesi için çalışmaları sürdürüyoruz." diye konuştu.

Göl seviyesinin ciddi anlamda düştüğüne işaret eden Alemdar, "Su alımlarını azaltarak daha çok alternatif kaynakları göz önünde bulundurup barajlardan ya da yeni kaynaklardan ve sondajlardan su kullanmaya çalışırken, diğer taraftan da gölümüze zarar veren bütün olumsuzlukları ortadan kaldırmaya çalışıyoruz. Buradan yaklaşık 10 milyon metreküp daha su çekilebilir. Bunu dikkatli çekmeye çalışıyoruz. Bize yıllık yaklaşık 68 milyon metreküp su tahsisli. Bu tahsisi doldurmadan alternatiflerimizle gölümüzden daha az su tüketmeye özen gösteriyoruz." ifadelerini kullandı.

Alemdar, gölün kendi kaynağı olduğunu ve derelerden beslendiğini dile getirerek, şöyle devam etti:

"Derelerdeki kaynaklarımızın azalmasının büyük sebebi kar yağmaması. Kar yağmayınca karların erimesiyle oluşan su kaynağımız kurudu. Sadece gölün kendi içerisinden gelen ve kendini besleyen kaynağımız var. Derelerden gelen mevcuttaki su kaynaklarımızı da daha etkin kullanmak adına işgal edilen yerler varsa onların da tespitini yapıp bir an önce gölün önünü açarak dere yataklarının ıslah edilmesi ve korunması adına çalışmalarımızı sürdürüyoruz ki göl daha fazla su sıkıntısı yaşamasın."

Gölden kaçak su çekimlerini engellediklerini ve büyük çoğunluğunu tespit ettiklerini anlatan Alemdar, sazlıkların içerisinden kaçak su kullanımına ve Sapanca Gölü'ne kirli su salınımına yönelik önlem aldıklarını kaydetti.

Alemdar, Sapanca Gölü'nden Sakarya Büyükşehir Belediyesine 68, Kocaeli Büyükşehir Belediyesine 30, TÜPRAŞ'a da 15 milyon metreküp su tahsis edildiğini aktararak, "Biz bu yıl şu ana kadar 60 milyon metreküp su kullanmışız. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi kendi tahsisi içerisinde bu kadar su kullanmış. TÜPRAŞ da 5 milyon metreküp su kullanmış." diye konuştu.

Şişelenmiş suya tahsis edilen miktarın yılda 4 milyon metreküp olduğu bilgisini paylaşan Alemdar, "4 milyon metreküp, göle zarar verebilecek, gölün kaynaklarını etkileyebilecek oran değil. Ancak yaptığımız tespitlerde göle dışardan salınmış hortum, borular ve havuzlara çekilen sulara baktığımızda, buna yaklaşan oranda su kaçağı var." değerlendirmesinde bulundu.

Alemdar, gölün kirletilmesinin önüne geçmek için yaptıkları çalışmalara değinerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sazlıklara baktık ki etraftan içerdeki pis sularını, kollektör olduğu yerlerde dahi kollektöre değil de göle akıtıyorlar. Bu kirliliği önlemek ve ortadan kaldırmak adına yaptığımız çalışmalarda diyoruz ki 'Dışardaki 4 milyon metreküp değil, esas Sapanca Gölü'nün tamamını zehirleyen, insanlara zarar veren çalışmayı siz ortaya koyuyorsunuz.' Sapanca Gölü'nde yapılacak olumlu çalışmaların engellenmesi için de bu şekilde gölden faydalananlar daha çok bağırıyor. Milletimizin işine gelen, vatandaşın doğru olduğuna inandığı projelerimizi yapmak adına çıktığımız yolda buraları işgal edenler, gölün içinde iskele yapanlar, gölün içini kullananların büyük çoğunluğu çok bağırmaya başlıyor."

Gölün 1940, 1950 ve 1960'lı yıllardaki havzasını tespit ettiklerini belirten Alemdar, "O havzanın etrafını, yürüyüş ve bisiklet yolları, park ve yeşil alanlarla insanımızın kullanımına sunup gölü korumak istiyoruz. Yaklaşık 1 milyon metrekarelik yeşil alan oluşturuyoruz ki bu da ekosistemi bozmadan, gölün yapısına zarar vermeden, göle en ufak kimyasal, biyolojik ya da çevresel zarar getirmeyecek şekilde çalışma ortaya koyuyoruz." dedi.

Alemdar, "Bu Şehir Hepimizin" sloganıyla çıktıkları yola "Sapanca Hepimizin" diye devam ettiklerini dile getirerek, "Olumlu olumsuz her şey bize yansıyacağına göre, Sapanca Gölü'nü gözümüzden çok daha korumak, kollamak, geleceğe daha temiz, daha güzel Sapanca Gölü sunmak adına çalışmalarımızı sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.