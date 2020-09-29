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Koronavirüsün bir etkisi daha ortaya çıktı: Testosteronu azaltıp cinsel isteği düşürüyor

Koronavirüsün insan vücudundaki etkilerine bir yenisi daha eklendi. Profesör Dr. Selahittin Çayan'ın araştırmasına göre, Covid-19'a yakalanan erkeklerde testosteron hormonu yüzde 30 düşerek cinsel sorunlara yol açıyor.

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Koronavirüs dünya genelinde etkisini artırırken, hastalığa karşı ilaç ve aşı çalışmaları aralıksız sürüyor. Virüsün insan üzerindeki farklı etkilerine yönelik yeni araştırmalar da ortaya çıkmaya devam ediyor. Bunlardan sonuncusu, İngiliz basınında da gündem olan Mersin Üniversitesi’nden Profesör Dr. Selahittin Çayan’ın araştırması. Bir çalışmaya göre testosteron nedeniyle erkeklerin koronavirüsten daha çok etkilendiği iddia edilirken, Çayan’ın araştırması da koronavirüs-testosteron ilişkisini merkeze aldı.

Daily Star’ın haberine göre koronavirüsü teşhisiyle hastanede tedavi gören hastaların verilerini inceleyen Çayan, bu kişilerin yüzde 51’inde ‘hipogonadizm’ geliştiğini tespit etti. Erkeklik hormonu olan testosteronun yeterince salgılanmadığı bu durumun görüldüğü hastalarda, hormon seviyesinin yaklaşık yüzde 30 düştüğü belirlendi.

Bu durumun cinsel isteği azalttığı gibi ciddi hastalıklara yakalanma riskini de artırdığını belirten Çayan, “Bizim çalışmamızda Covid-19’un şiddeti arttıkça testosteron seviyesinin düştüğünü gördük. Testosteron, bağışıklık sistemi ve solunum yolu organlarıyla da ilişkili. Bu hormonun düşük olması solunum yolu enfeksiyonları riskini artırıyor” dedi.

"Hastaneye gelenlerin testosteron seviyesi de ölçülmeli"

İncelediği 232 kişiyi yoğun bakım hastaları, semptom göstermeyen hastalar ve standart tedavi gören hastalar olarak üçe ayıran Çayan, testosteron seviyesinin en düşük olduğu grubun yoğun bakım hastaları olduğunu söyledi. Çayan, “Covid-19 şüphesiyle hastaneye gelenlerin testosteron seviyesi de ölçülmeli. Pozitif çıkan hastalarda testosteron tedavisi virüse karşı seçenek olabilir” diye konuştu.

Testosteron hormonu hakkında bilgi:

Testosteron, esas olarak testislerde üretilen, aynı zamanda yumurtalıklarda ve adrenal kortekste erkek ikincil cinsel özelliklerin gelişimini uyaran bir hormondur. Testosteron, erkeklik hormonu olarak bilinse de az miktarda kadınların vücudunda da üretimi gerçekleşmektedir. Neredeyse tüm fiziksel aktivitelerde fonksiyonları vardır. Kas, güç ve enerjiyi destekler. Bu hormon olmadan, herhangi bir süre veya yoğunluk seviyesi için spor salonunda çalışamaz veya işlevi yerine getiremezsiniz.

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