Büyükyalı Aile Kredisi iyi bir yatırım için doğru zamanda ev sahibi olma fırsatı sunuyor

Ferah yaşam alanları, ev içerisindeki teknolojik olanaklar, evin bulunduğu lokasyonun hava kalitesi, balkonu, manzarası, bahçesi, deniz bağlantısı, ulaşım kolaylığı gibi birçok özellik, konut alımında her zamankinden daha önemli hale geldi ve evde yaşam kalitesi sunan nitelikli konutlara ilgi arttı.

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İstanbul Boğazı’nın girişinde, Kazlıçeşme sahil bandında yer alan şehrin yeni deniz semti Büyükyalı da bu ihtiyacları karşılayan konut seçenekleri ile evini değiştirmek isteyenler için Büyükyalı Aile Kredisi BAK ile tamamı banka kredili ev sahibi olma imkanı sunuyor.

Büyükyalı, sunduğu bu özel yatırım fırsatı ile gayrimenkul sektöründe insana verilen değeri öne çıkarıyor.

Son dönemde müstakil, nefes aldıran yaşam alanlarının önemi daha da arttı. Özak GYO bu ihtiyaçlardan yola çıkarak, odağına insanı alan yeni şehircilik anlayışıyla Büyükyalı’da farklı yaşam tarzlarına hitap ediyor; bahçe ya da deniz manzaralı, havuzlu, penthouse ya da loft gibi birçok konut tipi ile geniş bir yelpaze sunuyor. Yeme içmeden kültür sanatın her alanında, nefes alan ve aldıran açık mekânlar, sağlıklı ortamlar, sadece birkaç adımda ulaşılabilen 30 kilometrelik sahil şeridi, doğal peyzaj alanları, ferah caddeleri, restoran ve kafeleri, kültür-sanat merkezlerinden seçkin alışveriş mağazalarına kadar pek çok değeriyle Büyükyalı, bu yeni dönemde de değerine değer katmaya devam ediyor.

Ozak GYO’nun yeni şehircilik anlayışının temelinde her şeyden önce yaşam kalitesini artırmak yer alıyor. Özlenen mahalle ve semt yaşamı, komşuluk kültürü, açık ve temiz havada, denizle iç içe yaşayabilmek, ihtiyaç duyulan her şeye yürüyerek ulaşabilmek, tiyatrodan konsere, spordan sinemaya zengin sosyalleşme olanakları, tarihin gölgesinde, yemyeşil bir çevrede huzurlu bir yaşam, ulaşım kolaylığı, Büyükyalı’da bir arada mümkün.

“Kültür ve Sanat Merkezi Fişekhane Büyükyalı’da”

Büyükyalı’da sadece evlerde değil, hayatın her alanında bütünsel bir yaşam sunuluyor. İstanbul’un tarihi ve kültürel mirasına sahip çıkarak, geçmişten günümüze, hiçbir karakteristik özelliğini kaybetmeden, tüm yaşanmışlık izlerini bugüne taşıyan Fişekhane, tarih kokan açık hava atmosferinde sanat severlere; yetişkin ve çocuk oyunları ve konserlerle sanat ve müzik dolu nefes aldıran saatler sunuyor. Konserden tiyatroya, sergilerden sinemaya, sahne performanslarından gösterilere, dünya restoranlarından en seçkin kafelere, farklı branşlarda spor olanaklarından gurme marketlere yani akla gelebilecek her şeye sadece birkaç adımda ulaşmak mümkün.