İzmir'de botoks sonrası ölümde eski ortaktan çarpıcı açıklamalar! Yasa dışı kürtaj da yapıyorlarmış

İZMİR'de güzellik merkezi adı altında Kübra Boyraz'ın (38) ölmesine neden olan Öner Özsoyeri ve Erdal Doğruya hakkında, eski ortakları Cansel Akter açıklamalarda bulundu. Kendisini doktor olarak tanıtan Doğruya'nın paket servisi elemanı çıktığını aktaran Akter, 'yasa dışı kürtaj işlemi de yapıyorlardı' diye konuşarak kendisine uygulanan baskıları ifade etti.

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Olay, 21 Eylül'de İstanbul Beylikdüzü'nde meydana geldi. İddiaya göre, bir çocuk annesi Kübra Boyraz, bir güzellik merkezindeki botoks operasyonunun ardından fenalaşınca güzellik merkezi çalışanı tarafından evine götürüldü. Kapıyı açan baba Mehmet Boyraz'ın, kızına ne olduğu sorması üzerine, güzellik merkezi çalışanı tansiyonunun düştüğünü söyledi. Bir gün sonra yeniden fenalaşan Kübra Boyraz, eve çağrılan ambulansla hastaneye götürüldü. Tedaviye alınan Kübra Boyraz, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

Boyraz, memleketi Malatya'da toprağa verilirken, başlatılan soruşturma kapsamında, gözaltına alınan 5 şüpheli sevk edildikleri adliyede mahkemece serbest bırakıldı. Savcılığın itirazı üzerine ise estetik merkezinin yetkilisi Erdal Doğruya, yeniden gözaltına alınıp tutuklandı. Serbest bırakıldıktan sonra hakkında yakalama kararı çıkarılan doktor Öner Özsoyeri ise avukatıyla birlikte 2 gün önce İzmir Karşıyaka Merkez Polis Amirliği'ne giderek teslim oldu. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Özsoyeri, tutuklanıp cezaevine gönderildi.

Doktor olduğunu söyledi paket servis görevlisi çıktı

İzmir Karşıyaka'da güzellik merkezi işletirken, yaklaşık 2 ay Erdal Doğruya ve Öner Özsoyeri ile ortaklık yapan Cansel Akter, açıklamalarda bulundu. Akter, 2 şüphelinin dolgu, botoks, kalça dolgusu, göğüs ve burun estetiği, yüz germe ve kürtaj gibi çok çeşitli operasyonlar yaptıklarını öne sürerek, "Önce Öner yapıyordu, Erdal yardım ediyordu. Öner, devletten yasa dışı bir şey yaptığı için atıldı diye biliyorum. Erdal da bana doktor olduğunu söyledi. Ancak daha sonradan araştırdığımda yemek firmasında paket servis görevlisiymiş." dedi.

Öner ile tanışmış, Öner ona bu işleri öğretmiş. İşlemleri öğrenince o da operasyon yapmaya başlamış.

Diyen Akter, "Bunların yoğun ısrarları sonucu yaklaşık 2 aylık bir ortaklık dönemimiz oldu. Ben bunların ne tür insanlar olduklarını anlayınca ortaklığı sonlandırmak istedim. Ancak bunlar her şeyi öğrendiğim ve konuşacağımı düşündükleri için beni bırakmak istemediler. Konuşmamam için beni çocuklarımla tehdit ettiler" şeklinde konuştu.

Akter, Doğruya ve Özsoyeri'nin güzellik merkezi ve masaj kursu adı altında bir ruhsat alıp, yasa dışı işlerini bu kursun merkezinde yaptıklarını iddia ederek, "Benimle ortaklık işlemini tamamladıktan hemen sonra, iş yerlerini Karşıyaka Çarşı'ya taşıdılar. İş yerine gittiğimde bir tane kadının işlemde olduğunu söylediler. Kadın çok kötüydü, 'Kanamam geçecek mi' tarzında sorular soruyordu. Baktım, kadın kan içindeydi. 'Erdal kadına ne yaptınız' dedim. Öner bey de oradaydı ve kürtaj yaptıklarını söylediler. Bunun mümkün olmadığını, kadının hastaneye gitmesi gerektiğini söyledim." ifadelerini kullandı.

Çarpıcı sözlerine devam eden Akter, "Bana, 'sesini kesiyorsun' dediler. Kadın da, 'Hayır, söylememeniz gerekiyor, çocuk büyük. Başka yerde yaptıramam. Bize böyle bir durum olduğunda hep buraya geliyoruz' dedi. Bu kadın haricinde de çok sayıda yasa dışı işlem yaptıklarına şahit oldum ve bu konularda ilgili CİMER'e şikayetlerde bulundum" dedi.

"Bunları yapmazsan İzmir'i terk edeceksin"

Akter, Doğruya ve Özsoyeri ile daha sonra olaylı şekilde de olsa ortaklığını sonlandırdığını ve yeniden kendi güzellik merkezini açtığını vurgulayıp, "Beni, iş yerimdeki elemanlarımı sürekli rahatsız ettiler. Öner ve Erdal karar almışlar, 'Sen bizim her şeyimizi öğrendin, bundan sonra bizimle çalışmak zorundasın. Ayrılsan bile, 1000 TL kazanırsan yarı yarıya bölüşmek zorundasın. Bunları yapmazsan İzmir'i terk edeceksin' dediler. Daha sonrasında Erdal benim iş yerime geldi ve 'Bana para vereceksin' dedi. Ben de ona vermeyeceğimi söyledim. Sürekli bu şekilde benden para istiyorlardı. Ben de vermeyeceğimi söyleyince beni darbettiler. Bununla ilgili davalar da sürüyor" dedi.