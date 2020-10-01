Engin Altan Düzyatan'ın rol arkadaşı şaşırttı TRT'nin Barbaros dizisine olay transfer!

Yeni yayın döneminde yayınlanacak ES Film'in TRT 1 için çekeceği Barbaros dizisinin hazırlıkları sürüyor. Engin Altan Düzyatan'ın Oruç Reis'i canlandıracağı dizide, Barbaros Hayrettin Paşa'ya hayat verecek olan oyuncu için de imzalar atıldı.