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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'tan CHP'li Özgür Özel'in 'yatırım' eleştirisine yanıt

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in, Gaziantep'teki yatırımlarla ilgili yaptığı eleştiriye, "Türk sanayicisine, girişimcisine bu kadar yabancı olan bir ana muhalefet partisinin yatırımdan anladığı en fazla heykel olabilir" yanıtını verdi.

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CHP'li Özgür Özel, Gaziantep Organize Sanayi Bölgelerinde yapımı tamamlanan 300 fabrikanın resmi açılışına ilişkin Twitter hesabından açıklamada bulundu.

Özel, "Açılan fabrika sayısı 300 deniliyor. Devletin tepesinin millete attığı en büyük yalan bu. 120'si teşvik kredisi kullanarak fabrikasını başka sanayi bölgesine taşımış. Sanayi sitesindeki lokantanın adı bile listede. İstihdam her gün düşüyor. Fabrikalar açılsa düşer mi?" dedi.

Bakan Varank ise, Özel'in yatırım eleştirisine Twitter hesabından yanıt verdi. Bakan Varank, Özel'in açıklamasını paylaşarak, yaptığı açıklamada şöyle dedi:

"Lokanta, eczane ve market dediğiniz o 3 yatırım burada. Yalnızca bu 3 tesiste 55 bin metrekare kapalı alan, 170 milyon TL yatırım ve 444 istihdam var. Türk sanayicisine, girişimcisine bu kadar yabancı olan bir ana muhalefet partisinin yatırımdan anladığı en fazla heykel olabilir."

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