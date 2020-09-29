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Bilim insanları duyurdu! Koronavirüsü yenenlerde korkunç bulgu

Corona virüsü salgınına karşı çok sıkı önlemler alarak uluslararası kamuoyunun dikkatini çeken Güney Kore’den kritik bir araştırma geldi. Bilim insanları, "İyileşen her 10 hastadan 9'unda sorunlar devam ediyor" dedi.

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Corona virüsü salgınını yenen hastalar üzerinde yapılan inceleme sonucunu aktaran Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Ajansı (KDCA), 965 hastanın dahil olduğu araştırmada, 879 hastanın sağlık durumunda en az bir olumsuz yön tespit edildiğini açıkladı.

''İkinci sırada ise yüzde 24.6 ile konsantrasyon eksikliği yer alıyor”
KDCA yetkilisi Kwon Jun-wook, “Hastaların yüzde 91.1’inde corona virüsünün bıraktığı bir yan etki görüldü. En çok görülen etkilerden biri yüzde 26.2 ile halsizlik ve yorgunluk. İkinci sırada ise yüzde 24.6 ile konsantrasyon eksikliği yer alıyor” dedi.

Tat alma ve koku duyusunun kaybı
Psikolojik etkisi ve tat alma ve koku duyusunun kaybı gibi sıkıntıların da hastalığı yenenlerde yoğun görüldüğünü açıklayan Kyungpool Ulusal Tıp Fakültesi Profesörü Kim Shin-woo, araştırmanın kapsamlı bir halinin analiz edilerek hakemli bir makalede yayınlanması için çalışmaların devam ettiğini söyledi.

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