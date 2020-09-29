İYİ Parti lideri Meral Akşener'den YEP yorumu: Yazık oldu milletimizin hayallerine...
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın bugün açıkladığı yeni ekonomi programını (YEP) değerlendirdi.Abone ol
Akşener, Bakan Albayrak'ın bugün açıkladığı ekonomide 2023 hedeflerinin yer aldığı yeni ekonomi programına ilişkin açıklamalarda bulundu.
Akşener sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları söyledi;
Ak Parti 2011 yılından beri, 7 seçimdir, 2023 hedefleri diyerek milletimizden oy aldı. Bugün açıklanan Yeni Ekonomi Programı'yla 2023 hedeflerinin 'çöp' olduğunu itiraf etti. Yazık oldu milletimizin hayallerine..."
Ak Parti 2011 yılından beri, 7 seçimdir, 2023 hedefleri diyerek milletimizden oy aldı.— Meral Akşener (@meral_aksener) September 29, 2020
Bugün açıklanan Yeni Ekonomi Programıyla 2023 hedeflerinin “çöp” olduğunu itiraf etti.
Yazık oldu milletimizin hayallerine... pic.twitter.com/mYrqgOWEpL
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