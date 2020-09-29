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İYİ Parti lideri Meral Akşener'den YEP yorumu: Yazık oldu milletimizin hayallerine...

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın bugün açıkladığı yeni ekonomi programını (YEP) değerlendirdi.

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Akşener, Bakan Albayrak'ın bugün açıkladığı ekonomide 2023 hedeflerinin yer aldığı yeni ekonomi programına ilişkin açıklamalarda bulundu. 

Akşener sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları söyledi;

Ak Parti 2011 yılından beri, 7 seçimdir, 2023 hedefleri diyerek milletimizden oy aldı. Bugün açıklanan Yeni Ekonomi Programı'yla 2023 hedeflerinin 'çöp' olduğunu itiraf etti. Yazık oldu milletimizin hayallerine..." 

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