Antalya'da 44 yaşındaki oğul koronavirüsten öldü annesinin yanına gömüldü
ANTALYA'da koronavirüsten hayatını kaybeden Nebi Y. (44), 2 gün önce aynı kaderi paylaştığı annesinin yanına defnedildi. Defin işlemi sonrası görevliler, üzerlerindeki kıyafeti yakarak mezarlıktan ayrıldı.
Manavgat ilçesinde yaşayan anne ve oğlu 2 gün arayla hayatını kaybetti. 17 gün boyunca korona virüs tedavisi gördüğü Manavgat Devlet Hastanesi’nde Cumartesi günü hayatını kaybeden 70 yaşındaki Gazney Y.'nin 44 yaşındaki oğlu Nebi Y. de annesinden 2 gün sonra 10 gündür tedavi gördüğü Manavgat Devlet Hastanesi yoğun bakımında hayatını kaybetti.
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Nebi Y., Antalya Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar görevlileri tarafından annesinin Kavaklı Mezarlığındaki mezarının yanında toprağa verildi.
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Cenazeyi Nebi Y.'nin eşi ve kardeşlerinin uzaktan izleyişi ne kadar büyük bir acı olduğunu bir kez daha özetledi.
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Defin sırasında bu görüntüler kayda geçti:
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