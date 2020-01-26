Konyaspor Galatasaray maçı CANLI YAYIN

Süper Lig'in ikinci yarısında oynadığı iki maçı da kazanan Galatasaray, 19. hafta maçında, deplasmanda Konyaspor ile karşılaşıyor. Arda polemiğinin tavan yaptığı şu günlerde Terim'in öğrencileri deplasmanda galibiyet arıyor. Detaylar ve maçın canlı skor takibi İnternethaber'de...

Süper Lig'in 19. haftasında İH Konyaspor sahasında Galatasaray'ı konuk ediyor. Saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi hakem Koray Gençerler yönetecek ve karşılaşma beIN SPORTS HD 1'den naklen yayınlanacak.

Süper Lig'de oynadığı son iki karşılaşmadan 3 puanla ayrılan Fatih Terim ve öğrencileri zorlu Konya deplasmanından da galibiyetle dönmenin planlarını yapıyor. MKE Ankaragücü karşısında sahadan 1-0'lık üstünlük ile ayrılan İttifak Holding Konyaspor ise çıkışını sürdürmenin peşinde...

Konyaspor: 0 - 2 :Galatasaray (İkinci yarı oynanıyor)

39' GOOOLL!! Galatasaray, Emre Akbaba ile farkı ikiye çıkartıyor! Sol kanattan gelişen atakta Marcelo Saracchi, pasını penaltı noktasının sol tarafına doğru hareketlenen Emre Akbaba'ya gönderiyor. Topla buluşan tecrübeli oyuncu, topu sol tarafına çekerek yerden vuruşunu yapıyor ve meşin yuvarlağı sol köşeden filelerle buluşturuyor.

26' GOOOLL!! Galatasaray, Radamel Falcao ile öne geçiyor! Sol kanatta topla buluşan Ömer Bayram, pasını penaltı noktasına doğru gönderiyor. Bu noktada topla buluşan Radamel Falcao, sağ ayağı ile vuruşunu yapıyor ve meşin yuvarlağı sağ köşeden filelerle buluşturuyor.

Stat: Konya Büyükşehir Belediye

Hakem: Koray Gençerler

Saat: 19:00

Yayın: beIN SPORTS 1

Konyaspor: Serkan, Skubic, Selim Ay, Anicic, Alper, Jevtovic, Jonsson, Ömer Ali, Daci, Hadziahmetovic, Thuram

Teknik direktör: Aykut Kocaman

Galatasaray: Muslera, Mariano, Ahmet, Donk, Saracchi, Seri, Ömer Bayram, Lemina, Emre Akbaba, Feghouli, Falcao

Teknik direktör: Fatih Terim