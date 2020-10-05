Konut Sektöründe Bir İlk Multi Ev!

Yaşam konforu ve hayatı kolaylaştıracak her ayrıntının planlanarak yapıldığı Tahincioğlu projelerinde yep yeni ve sektörde bir ilk olacak “MULTİ EVLER” ile tanışıyoruz. Yeni dünya düzeni ile ortaya çıkan bu yeni konsept, ilk olarak Nidapark Küçükyalı Projesinde hayat buluyor

Tahincioğlu’ndan gayrimenkul sektöründe bir ilk: Multi Evler

Hayata geçirdiği ayrıcalıklı projelerle yatırımcılara farklı alternatifler sunan Tahincioğlu Gayrimenkul, pandemi döneminde sektöre can suyu olan Emlak Konut GYO’nun başlatmış olduğu ‘Hayallerini Erteleme Türkiye’ kampanyasını, kampanya sonrası devam eden rekor satış başarısını, değişen yaşam alışkanlıklarına uygun olarak tasarlanan sektörde ilk niteliğindeki Multi Evler’i, ‘Akıllı Yatırım ve Ödeme Modeli’ni ve yeni kurulan hizmet şirketleri; Nidapark Gayrimenkul Danışmanlık A.Ş ile Tahincioğlu Yönetim ve Hizmet A.Ş’yi Tahincioğlu Yönetim Kurulu Başkanı Özcan Tahincioğlu’nun ev sahipliğinde gerçekleşen basın toplantısı ile tanıttı.

Tahincioğlu’ndan yeni nesil konsept Multi Evler

Tahincioğlu Gayrimenkul, pandemi döneminde değişen yaşam biçimleri ve yeni normal düzen odağı ile daha önce gayrimenkul sektöründe görülmemiş bir projeye imza attı. Sektörün lider kuruluşu olmanın verdiği sorumluluk bilinciyle bu değişime cevap verecek ve Türkiye’de öncü olacak Multi Evleri tasarladıklarını söyleyen Özcan Tahincioğlu: “Emlak Konut GYO güvencesi ile hayata geçireceğimiz Nidapark Küçükyalı projemiz içerisinde yer alan yeni etabımız “Nidapark Küçükyalı Büyükada”, hem konut, hem ofis hem de konut/ofis olarak tercihe ve ihtiyaca göre kullanılabiliyor. 2 blokta toplam 218 üniteden oluşan Nidapark Küçükyalı’nın bu yeni etabı sektörümüze örnek teşkil edecek nitelikte. Bildiğiniz gibi pandemi ile tüm dünyada yaşam biçimleri değişiyor. Evde geçirilen zaman bizlere yaşam alanlarımızın önemini gösterdi. Ofis kullanımının azalması ve home office çalışma sistemine ani bir geçiş yapılması, evlerde ofis ortamının yaratılmasını mecburi hale getirdi.

Bunun birçok sektörde kalıcı hale gelecek olmasıyla birlikte yaşam alanlarımızın formu bambaşka bir hal aldı. Buradan hareketle sektörün lider kuruluşu olmanın verdiği sorumluluk bilinciyle bu değişime cevap verecek ve Türkiye’de bir ilk olacak Multi Ev’leri tasarladık.

Yapacağınız küçük bir dokunuşla eviniz istediğiniz an ofisiniz olacak

Tüm dünyada alışmaya çalışılan yeni dünya düzeninde bir çok kurumun uzaktan çalışma yöntemine geçmesi ve birçok şirketin ofislerini kapatarak farklı bir düzene geçmesi, standart evlerin bu ihtiyacımızı gerektiği gibi karşılayamadığını anlamamıza neden oldu. Evden çalışanların tüm ihtiyaçlarını karşılayabilmesi için çok kullanımlı olarak tasarladığımız Multi Evler projesi ile tek bir dokunuşla; mutfağınızı resepsiyona, salonunuzu toplantı odasına ve aynı zamanda ikinci bir yatak odasına dönüştürebileceksiniz. Multi Evleri home ofis olarak düşünmeyin, bunun çok ötesinde bir konsept Multi Evler; büyüklükleri 10 ve 30 metrekare arasında değişen, geniş terasları, 3.35 tavan yüksekliği ve en küçüğü 76, en büyüğü 165 metrekare olan konutları ile sadece home ofis olarak değil, konut sahiplerinin çocuklarıyla da rahatlıkla yaşayabileceği ferah bir ortam yaratıyor. Gün ışığını optimumda kullanan cam cepheleri, concierge ve vale hizmetinin yanı sıra doğrudan metro istasyonuna bağlantısı olması, 350 m uzunluğundaki açık alışveriş caddesi Palladium Cadde Küçükyalı’nın yanında yer alması, her üniteye özel depo alanlarının olması ile 1+1, 2+1 ve 3+1 olmak üzere alternatiflerden oluşan çok amaçlı ünitelerin içerisinde değişebilen/dönüşebilen fonksiyonlar her türlü ihtiyaca cevap veriyor.”

Evden ofise, ofisten eve dönen sihirli alanlar

Tahincioğlu Gayrimenkul Yönetim Kurulu Başkanı Özcan Tahincioğlu, dairelerin özelliklerini şöyle sıraladı:

· Mutfak modülünde gizli masa çıkarılınca gündüz sekreterya masası olarak kullanılabiliyor. Altında 2 adet tekerlekli çekmeceli keson var. İstenirse bu masa mutfak için ilave tezgah alanı olarak da kullanılabilir. Mutfak kapakları kapanınca dolap olarak görünüyor. Bu mekan hem mutfak alanı, hem de sekreterya alanı olarak kullanılabiliyor.

· Salon / oturma / tv alanı olarak kullanılan alan, ofis olduğu durumda bekleme salonu, olarak kullanılabiliyor.

· Dizayn edilen masa hem yemek masası hem de toplantı masası olarak kullanılabiliyor. Bu masa, açılır kapanır yatağa monte olduğu için, çift kişilik yatak haline dönüşebiliyor.

· Açılır kapanır paneller sayesinde salondan ve çalışma bölümünde ayrışarak ayrı bir oda haline gelebiliyor.

· Konutta bulunan alan, gündüz yatak odası bölümü ile arasındaki bölücüyü kapatıp izole çalışma odası olarak kullanılabilir. Çalışma fonksiyonu istemeyenler için istenirse çocuk odası olarak da kullanılabilir.

· Koltuk ile yemek masası arasındaki katlanır paravan ve yatak odası ile çalışma bölümü arasındaki sürgülü cam panel kapatıldığı durumda, yukarıdaki kırmızı alan gündüz 5-6 kişinin çalışabileceği çalışma ofisi haline gelebiliyor.

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