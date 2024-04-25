Yavuz Sultan Selim annesinden askerleri için istemişti Maraş'ın AB tescilli lezzeti

Kenttin yerel ürünlerinin İstanbul ve Ankara'dan yurt dışına gönderildiğini belirten Narlı, "Suudi Arabistan, İran, Amerika, Avrupa ülkelerinin tamamı ve Asya bölgesine ihraç ediliyor. Tarhana doyurucu bir gıda olduğu için her yerden tercih ediliyor. Eskiden misafirimiz geldiğinde giderken yanlarında dondurma gönderirdik, şimdi tarhanayı da alıp gidiyorlar." diye konuştu.