Yavuz Sultan Selim annesinden askerleri için istemişti Maraş'ın AB tescilli lezzeti
Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB) nezdinde tescilli ürünlerinden "Maraş tarhanası", birçok ülkede damakları tatlandırıyor.
AB nezdinde tescil edilen, Kahramanmaraş'ın da coğrafi işaret tescilli ikinci ürünü olan "Maraş tarhanası", yazın firik, kışın ise çerez ve çorba olarak tüketiliyor.
Kahramanmaraş Ticaret Borsası Başkanı Mustafa Narlı, AA muhabirine, şehirle özdeşleşen tarhananın dondurmadan sonra bölgede en çok rağbet gören ürün olduğunu söyledi.
Kenttin yerel ürünlerinin İstanbul ve Ankara'dan yurt dışına gönderildiğini belirten Narlı, "Suudi Arabistan, İran, Amerika, Avrupa ülkelerinin tamamı ve Asya bölgesine ihraç ediliyor. Tarhana doyurucu bir gıda olduğu için her yerden tercih ediliyor. Eskiden misafirimiz geldiğinde giderken yanlarında dondurma gönderirdik, şimdi tarhanayı da alıp gidiyorlar." diye konuştu.
Osmanlıdan bugüne ulaşan lezzet
Gıda mühendisi Emine Uzun da Maraş tarhanasının Osmanlı'dan bugüne ulaşan bir lezzet olduğuna işaret ederek şu bilgileri verdi: