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Komedyen Hasan Can Kaya'nın Instagram'daki takipçi sayısı rekor kırdı

Komedyen Hasan Can Kaya'nın Instagram'daki takipçi sayısı rekor kırdı

YouTube'dan Exxen'e transfer olan Konuşanlar programıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan Hasan Can Kaya, Instagram'da 2 milyon takipçiye ulaştı.

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YouTube'da yayınladığı Konuşanlar programıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan ve sonrasında Acun Ilıcalı'nın kurduğu Exxen platformuna transfer olan Hasan Can Kaya, başarılarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Kaya, son olarak ulaştığı takipçi sayısıyla gündeme geldi.

2 milyon takipçiye ulaştı
Eğlenceli programıyla geniş bir hayran kitlesine sahip olan Hasan Can Kaya, Instagram'da 2 milyon takipçi sayısına ulaştı. Program biletleri kısa sürede tükenen Kaya'nın Instagram'daki paylaşımları da beğeni rekoru kırıyor.

Tiktok'ta rekor kırmıştı
Hasan Can Kaya, geçtiğimiz kasım ayında Exxen'de yayınlanan "Konuşanlar" programı ile TikTok'ta 1 milyar izlenme sayısını geçerek rekor kırmıştı. Kaya, başarısıyla ABD'nin ünlü komedyenlerinden Ellen DeGeneres'i de sollamıştı. Ellen DeGeneres 988 milyon izlenirken, Hasan Can Kaya 1 milyardan fazla izlenmişti.

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