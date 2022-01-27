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Rusya, Ukrayna sınırına sevkiyata devam ediyor

Rusya, Ukrayna sınırına sevkiyata devam ediyor

Moskova'dan Ukrayna sınırına doru demir yolu ile yola çıkan askeri araç sevkiyatı kameralara yansıdı.

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Rusya ve Ukrayna arasındaki gerilim uluslararası ilişkilerde bir numaralı gündem maddesi. Uzun yıllardır iki ülke arasındak süregelen gerilim son dönemde alevlendi.

Ukrayna'nın NATO'ya üye olma ihtimalinin gündeme gelmesiyle artan gerilim savaşa en yakın hali aldı. Bu kapsamda ABD ve Avrupa ülkeleri de duruma karşı konum almaya başlarken her iki ülkenin de sınır hattına sevkiyatları sürüyor.

Sınır hattına sevkiyat devam ediyor
ABD'nin, Ukrayna'ya gönderdiği silah yardımları adrese ulaşırken Rusya da yığınak yapmaya devam etti.

Moskova'dan yola çıkan Rus ordusuna ait GAZ Tigr zırhlı araçları ve askeri kamyonlar demir yolu ile sınır hattında gönderiliyor.

O sevkiyatlar ise kameralara yansıdı.

Söz konusu görüntülerde, onlarca vagon uzunluğundaki kargo treni üzerinde çok sayıda askeri aracın sınır hattına taşındığı görülüyor.

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