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İmamoğlu'nun yardım etme talebine İGA CEO'sundan yalanlama

İmamoğlu'nun yardım etme talebine İGA CEO'sundan yalanlama

İSTANBUL Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, "İstanbul Havalimanı'na yardım etme talebimiz reddedildi" ifadesinin yalan olduğu ortaya çıktı. İstanbul Havalimanı'nın işletmecisi İGA'nın CEO'su Kadri Samsunlu, "Bize ulaşan bir talep yoktu. Ama ilgilerinden dolayı da teşekkür ediyoruz" dedi.

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İSTANBUL Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, "İstanbul Havalimanı'na yardım etme talebimiz reddedildi" açıklamasının ardından İstanbul Havalimanı'nın işletmecisi İGA'nın CEO'su Kadri Samsunlu, konuyla ilgili açıklama yaptı.

"Bize ulaşan talep yoktu"
Samsunlu, "Bize ulaşan bir talep yoktu ama ilgilerinden dolayı da teşekkür ediyoruz. İlk andan itibaren İstanbul Valiliği, Kızılay, bakanlıklar, bizim bağlı olduğumuz Devlet Hava Meydanları, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü... Her biriyle biz koordinasyon içindeydik. 60 bin tane kumanya, 70-80 bin tane su, battaniyeler buraya hemen birkaç saat içinde geldi. Ondan dolayı bir ihtiyacımız yoktu o doğru. Ama bize ulaşan bir telefon olmadı onu söylemem lazım" dedi.

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