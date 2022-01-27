BIST 1.998
DOLAR 13,63
EURO 15,20
ALTIN 786,22
HABER /  EKONOMİ

Kamu işçisine ilave zam! Yeni maaşlar ne kadar olacak?

Kamu işçisine ilave zam! Yeni maaşlar ne kadar olacak?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kamu işçisine yüzde 2,5 ek zam yapılacağı müjdesini vermişti. Milyonlarca kamu çalışanının merak ettiği ne kadar maaş alacağı belli oldu.

Abone ol

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kamu işçisine yüzde 2,5 ek zam yapılacağı müjdesini vermişti.  "İşçilerimizin ücretlerinde yüzde 28'i bulan bir artış yapıyoruz" demişti

Erdoğan, düzenlemenin kısa süre içinde hayata geçirileceğini söyledi.

Canlı yayında yeni maaşları açıkladı
Konuyla ilgili CNN Türk canlı yayınında açıklamalarda bulunan SGK Uzmanı Özgür Kaya şu ifadeleri kullandı: "Memur ve memur emeklileri toplu sözleşmeden dolayı bir zam almaktaydılar. Toplu sözleşmeler gerçekleşti 2022’nin 1’inci 6 ayı için yüzde 2.5 zam artı enflasyon farkı yansıtılacaktı.

5 bin 558 liraya yükseldi
4 bin 588 lira 47 kuruş bir iyileştirme almışlardı. Yüzde 27’lik zammı da aldılar ve maaşları 5 bin 423 liraya yükseldi. Yüzde 2.5’lik zammı da kamu işçileri talep etti. Böylelikle kamu işçilerinin maaşı yüzde 2.5 zammı kendilerine verilerek 5 bin 558 lira 86 kuruşa gelmiş oldu.

Sözleşmeli çalışanlar da zamdan yararlanacak
Kamu işçileri yani kamuda sözleşmeli çalışanlar bu zamdan yararlanacaklar. Sivil toplum kuruluşları ve emekli dernekleri SSK ve Bağ-Kur emeklilerine de yansıtılmasını talep ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kamu işçisine yüzde 2,5 ek zam yapılacağı müjdesini vermişti.

ÖNCEKİ HABERLER
Necmettin Batırel'den kritik döviz açıklaması: Şubatta çok büyük bir hareketlenme olacak
Necmettin Batırel'den kritik döviz açıklaması: Şubatta çok büyük bir hareketlenme olacak
Yeni Honda Civic İlham Kaynağı Kendisi
Yeni Honda Civic İlham Kaynağı Kendisi
İstanbul'daki moto kurye ve scooter yasağı yarın sona eriyor
İstanbul'daki moto kurye ve scooter yasağı yarın sona eriyor
Yunanistan'dan Türkiye hezimeti itirafı: Tüm dostlarımız bizi sattı
Yunanistan'dan Türkiye hezimeti itirafı: Tüm dostlarımız bizi sattı
Yerli savaş uçağında heyecanlandıran gelişme! Dünyanın en büyük 3D yazıcısı satın alındı
Yerli savaş uçağında heyecanlandıran gelişme! Dünyanın en büyük 3D yazıcısı satın alındı
2 farklı isme aynı adrese postalandı! Kolilerde 42 tane ele geçirildi
2 farklı isme aynı adrese postalandı! Kolilerde 42 tane ele geçirildi
Fenerbahçeli Crespo'dan dikkat çeken açıklama
Fenerbahçeli Crespo'dan dikkat çeken açıklama
İslam Memiş'ten FED sonrası bomba altın tahmini! Şubat'ta 720 lira sonra 1000 ve 1450 lira...
İslam Memiş'ten FED sonrası bomba altın tahmini! Şubat'ta 720 lira sonra 1000 ve 1450 lira...
Cumhurbaşkanı Erdoğan Ukrayna'ya gidiyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan Ukrayna'ya gidiyor
BM duyurdu: DEAŞ ve YPG çatışmasının ortasında 700 çocuk var
BM duyurdu: DEAŞ ve YPG çatışmasının ortasında 700 çocuk var