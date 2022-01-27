Kamu işçisine ilave zam! Yeni maaşlar ne kadar olacak?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kamu işçisine yüzde 2,5 ek zam yapılacağı müjdesini vermişti. Milyonlarca kamu çalışanının merak ettiği ne kadar maaş alacağı belli oldu.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kamu işçisine yüzde 2,5 ek zam yapılacağı müjdesini vermişti. "İşçilerimizin ücretlerinde yüzde 28'i bulan bir artış yapıyoruz" demişti

Erdoğan, düzenlemenin kısa süre içinde hayata geçirileceğini söyledi.

Canlı yayında yeni maaşları açıkladı

Konuyla ilgili CNN Türk canlı yayınında açıklamalarda bulunan SGK Uzmanı Özgür Kaya şu ifadeleri kullandı: "Memur ve memur emeklileri toplu sözleşmeden dolayı bir zam almaktaydılar. Toplu sözleşmeler gerçekleşti 2022’nin 1’inci 6 ayı için yüzde 2.5 zam artı enflasyon farkı yansıtılacaktı.

5 bin 558 liraya yükseldi

4 bin 588 lira 47 kuruş bir iyileştirme almışlardı. Yüzde 27’lik zammı da aldılar ve maaşları 5 bin 423 liraya yükseldi. Yüzde 2.5’lik zammı da kamu işçileri talep etti. Böylelikle kamu işçilerinin maaşı yüzde 2.5 zammı kendilerine verilerek 5 bin 558 lira 86 kuruşa gelmiş oldu.

Sözleşmeli çalışanlar da zamdan yararlanacak

Kamu işçileri yani kamuda sözleşmeli çalışanlar bu zamdan yararlanacaklar. Sivil toplum kuruluşları ve emekli dernekleri SSK ve Bağ-Kur emeklilerine de yansıtılmasını talep ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kamu işçisine yüzde 2,5 ek zam yapılacağı müjdesini vermişti.