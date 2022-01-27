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Yerli savaş uçağında heyecanlandıran gelişme! Dünyanın en büyük 3D yazıcısı satın alındı

Yerli savaş uçağında heyecanlandıran gelişme! Dünyanın en büyük 3D yazıcısı satın alındı

ABD merkezli Sciaky şirketi Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ'nin (TUSAŞ) dünyanın en büyük metal elektron ışınlı 3 boyutlu (3D) yazıcısı EBAM 300 serisini sipariş ettiğini açıkladı. 3D yazıcı, Milli Muharip Uçak (MMU) projesinde kullanılmak üzere tedarik edildi.

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ABD merkezli Sciaky şirketinin internet sitesinde duyurulan gelişmeye göre; dünyanın en büyük metal elektron ışınlı 3 boyutlu (3D) yazıcısı 6 metre uzunluğundaki titanyum hava aracı parçalarını 3D olarak basabiliyor. 3D yazıcı, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ'nin (TUSAŞ) Milli Muharip Uçak (MMU) projesinde kullanılmak üzere tedarik edildi.

TUSAŞ ve Sciaky arasındaki sözleşme, TUSAŞ'ın EBAM makinesini ve teknolojisini kullanımını optimize etmeyi amaçlayan bir dizi proje üzerinde iş birliğini de içeriyor. TUSAŞ'ın Ankara Kahramankazan'daki tesislerine kurulacak olan 3D yazıcı 6 metre uzunluğa, 2 metre genişliğe ve 1.8 metre yüksekliğe kadar parça basabilecek. 3D yazıcı büyük ölçekli kaynak işlemleri için hızla bir elektron ışını kaynakçısına (EBW) geçebilme özelliğine sahip.

Sciaky şirketinin başkanı Scott Phillips, EBAM 3D yazıcı sistemlerini kara, deniz, hava ve uzay uygulamalarında onaylanmış parçalara sahip, dünyanın en çok satılan, büyük ölçekli metal 3D yazıcıları olarak nitelendiriyor.

MMU için titanyum parça üretecek
Türk savunma sanayiinin en büyüğü olan Milli Muharip Uçak projesinde bol miktarda titanyum parça kullanılacak. TUSAŞ, 5x7 metre ebatlarındaki bir titanyum parçayı üç boyutlu yazıcı ile vakum altında imal edecek.

MMU'nun 2025 veya 2026 yılında ilk uçuşunu gerçekleştirmesi, 2029 yılında Hava Kuvvetleri Komutanlığı envanterine girmesi ve 2030'lu yılların başından itibaren başlangıç seviyesi operasyonel kapasiteye ulaşması hedefleniyor.

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