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Yunanistan'dan Türkiye hezimeti itirafı: Tüm dostlarımız bizi sattı

Yunanistan'dan Türkiye hezimeti itirafı: Tüm dostlarımız bizi sattı

YUNANİSTAN basını ABD'nin Türkiye'nin bypass edilmeye çalışıldığı EastMed doğal gaz projesinden desteğini çekmesi sonrası Kiriakos Miçotakis hükümetine yüklenmeye devam ederken, "Politikalar hiçbir işe yaramıyor. Tüm dostlarımız bizi sattı" dedi.

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AVRUPA'nın Rus gazına olan bağımlılığını azaltmak amacıyla Türkiye bypass edilerek İsrail'den Kıbrıs'a ve Avrupa'ya doğal gaz tedarik yolu oluşturulması projesi yürütülüyordu. ABD; Yunanistan, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) ve İsrail'in oluşturduğu konsorsiyum tarafından gündeme getirilen EastMed projesine desteğini bir non-paper (bağlayıcılığı olmayan belge) ile geri çekti.

"Tüm dostlarımız bizi sattı"
İsrail medyası, "ABD, Türkiye'yi kızdırmak istemiyor. Tek seçeneğimiz boyun eğmek" diyerek itirafta bulunurken bu gelişme Yunanistan açısından da bir mağlubiyet olarak görülüyor. Yunan medyasında çıkan haberlerde, "Tüm dostlarımız bizi sattı" yorumunda bulunularak Kiriakos Miçotakis hükümetine eleştiriler yöneltildi.

"Türkiye karşıtı hamleler bir bir çökmeye başladı"
Yunan basınında Doğu Akdeniz'de art arda yaşanan olumsuz gelişmelerle Yunanistan'ın şok üstüne şok yaşadığı, Miçotakis hükümetinin planlarının Türkiye'nin karşı hamleleriyle birer birer çökmeye başladığı ifadeleri yer aldı.

"Dışişlerinin ışıkları sönmüyor"
Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'ın eleştiri oklarının hedefinde olduğu belirtilerek, "Yunanistan Dışişleri Bakanlığının ışıkları günün 24 saati gece gündüz sönmüyor. Başbakan Miçotakis, Dışişleri Bakanı Dendias'a hesap sormaya hazırlanıyor. Dendias ise son hamleler olarak Türkiye'yi bu defasında Fransa öncülüğünde ve yardımıyla Avrupa Birliği (AB) üzerinden sıkıştırmaya çalışıyor" denildi.

"Erdoğan akıllıca hamleler yapıyor"
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın akıllıca adımlar attığı vurgusu yapılarak, "Erdoğan'ın akıllı hareketleri sonucunda şimdi artık Miçotakis hükümetini ne ABD'nin Atina Büyükelçisi Geoffrey Pyatt ne de Emmanuel Macron'un Fransa'sı kurtaramaz. Yaz öncesi seçime hazırlıklı olalım" görüşüne yer verildi.

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