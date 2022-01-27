HSK duyurdu: Hakim Kemal Alver görevinden alındı: Firari Galip Öztürk'le fotoğrafı çıkmıştı

Cinayete azmettirmekten müebbet hapis cezası onanan ve çete davalarından aranması bulunduğu için Gürcistan'a kaçan Galip Öztürk'le fotoğrafı ortaya çıkan Hakim Kemal Alver’i Samsun Adalet Komisyonu Başkanlığı görevinden aldı. HSK, olayla ilgili inceleme başlattı.

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Cinayete azmettirmek" suçundan müebbet hapis cezası onaylanan ve hakkında çete davalarından aranması bulunan organize suç örgütü lideri Galip Öztürk'ün aile fotoğrafını çeken hakimi ayna ele verdi. Olayın ortaya çıkması üzerine Öztürk, yayımladığı fotoğrafı kaldırdı ve kısa bir süre sonra Alver’i fotoğraftan kırparak aynı fotoğrafı tekrar paylaştı. Hakim ve Savcılar Kurulu (HSK) Hakim Kemal Alver’i Samsun Adalet Komisyonu Başkanlığı görevinden aldı ve olayla ilgili inceleme başlattı.



ABD Uyuşturucuyla Mücadele Dairesi (DEA) tarafından uluslararası uyuşturucu kaçakçısı olduğu gerekçesiyle sınırdışı edilen, Türkiye'de adam öldürmeye azmettirmekten müebbet hapis cezasının onanması üzerine Gürcistan'a kaçan Metro Holding Onursal Başkanı Galip Öztürk'ün Türkiye'de yargılandığı çete davalarından da hakkında yakalama kararı bulunuyor. İçişleri Bakanlığının Türkiye'nin en büyük 30 organize suç örgütü raporunda Galip Öztürk 7. sırada yer alıyor.