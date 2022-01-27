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Tokat'ta dünyası başına yıkıldı gözyaşlarına boğuldu: İçine iyi kötü yeni girmiştik

Tokat'ta dünyası başına yıkıldı gözyaşlarına boğuldu: İçine iyi kötü yeni girmiştik

TOKAT’ta evin çatısında çıkan yangını yaşlı gözlerle izleyen kadının çaresizliği yürek burktu.

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Edinilen bilgiye göre Hocaahmet Mahallesinde bulunan iki katlı müstakil bir evin çatısında yangın çıktı. Soba bacasından çıktığı tahmin edilen yangına Tokat Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etti. Dumanların yükseldiği binada çıkan yangını ev sahibi Mine Aygünlüer (57) yaşlı gözlerle izledi.

Yangın yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alınarak söndürüldü. Bahçede kar kürürken yangını fark ederek üst katta kalanları uyardığını belirten Aygünlüer, “Evi yeni onardık içine iyi kötü yeni girmiştik. Beyimde hasta. Kış günü evsiz kaldık. Çocuklarımın işi gücü yok” diye konuştu. Polis ve itfaiye ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.

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