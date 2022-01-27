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HABER /  BİLİM - TEKNOLOJİ

iPhone'lar pos cihazına dönüşecek

iPhone'lar pos cihazına dönüşecek

Apple’ın küçük işletmelerin iPhone haricinde herhangi bir donanıma ihtiyaç duymadan ödeme kabul edebileceği bir özellik üzerinde çalışıyor. iPhone kullanıcıları da karta ihtiyaç olmadan ödeme yapabilecek.

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Apple'ın iPhone kullanıcılarının telefonlarını kullanarak ödeme kabul edebileceği bir teknoloji üzerinde çalıştığı iddia edildi.

Apple'ın 2020 yılında satın aldığı Kanadalı startup şirketi Mobeewave ile birlikte tek dokunuşla mobil ödeme kabul edilmesine olanak sağlayan bir teknoloji üzerinde çalıştığı söyleniyor.

Bloomberg'de yer alan habere göre yeni gelecek özellikle telefonun kendisini bir ödeme terminaline dönüştürerek mobil olarak hizmet veren seyyar yemek araçları gibi işletmelerin kendi iPhone'ları üzerinden kredi kartıyla ya da başka bir iPhone’dan ödeme alabilmesini sağlayacak.

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