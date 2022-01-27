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Ertunç Şenkay kimdir öldü mü Ertunç Şenkay kaç yaşında neden öldü?

Ertunç Şenkay kimdir öldü mü Ertunç Şenkay kaç yaşında neden öldü?

Yeşilçam'da birbirinden iddialı filmlere imza atan görüntü yönetmeni Ertunç Şenkay 75 yaşında hayatını kaybetti. Ödüllü yönetmenin hayatı ölümünün ardından merak edildi. Peki kimdir Ertunç Şenkay, neden öldü hastalığı neydi?

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Türk Sinemasında önemli bir yere sahip olan usta görüntü yönetmeni Ertunç Şenkay 75 yaşında hayat veda etti. Birçok filmde imzası olan Ertunç Şenkay bir süredir kalp ve damar hastalıkları tedavisi görüyordu.

'Benim Sinemalarım', '72. Koğuş', 'Devlerin Ölümü', 'Bekçiler Kralı' gibi önemli filmlere imza atan görüntü yönetmeni Ertunç Şenkay yaşamını yitirdi. Şenkay, bir süredir kalp ve damar hastalıkları tedavisi görüyordu.

Birçok ödüle layık görülen Ertunç Şenkay, merhum sanatçı Zeki Alasya'nın yanında (solda) görülüyor

Kariyerinde 97 film çalışması bulunan 'Küçük Dev Adam' lakaplı 75 yaşındaki Ertunç Şenkay, Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde 5 kez 'En İyi Görüntü Yönetmeni' ödülü kazanmıştı.

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