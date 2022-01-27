Kocaeli'de lastik fabrikasında işçi feci şekilde can verdi

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde lastik fabrikasında makineye sıkışan işçi hayatını kaybetti.Abone ol
Karadenizliler Mahallesi Başyiğit Caddesi'ndeki lastik fabrikasında işçi olarak çalışan Mehmet Nezir Demir (32), üretim sırasında çalıştığı makineye sıkıştı.
İhbar üzerine fabrikaya polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde hayatını kaybettiği belirlenen Demir'in cenazesi, bulunduğu yerden itfaiye ekiplerince çıkarıldı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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