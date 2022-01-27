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Kocaeli'de fabrika işçinin korkunç ölümü! Pres makinesine sıkıştı

Kocaeli'de fabrika işçinin korkunç ölümü! Pres makinesine sıkıştı

KOCAELİ'nin Başiskele ilçesinde çalıştığı lastik fabrikasında pres makinesine sıkışan Mehmet Nezir Demir (32) hayatını kaybetti.

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Olay, öğle saatlerinde Başiskele ilçesi Vezirçiftliği Mahallesi Başyiğit Caddesi’nde meydana geldi. Evli ve 3 çocuk babası Mehmet Nezir Demir, çalıştığı lastik fabrikasında kullandığı pres makinesinde sıkıştı. Mesai arkadaşları, polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi.

İhbar üzerine gelen sağlık ekibi, Mehmet Nezir Demir'in hayatını kaybettiğini belirledi. Sıkıştığı yerden çıkarılan Mehmet Nezir Demir'in cenazesi, morga kaldırıldı.

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