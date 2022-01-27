Batman'da kapıyı girip eve giren ekipler şok oldu! Boğazı kesilmiş ceset bulundu

BATMAN'da, 35 yaşındaki T.A. isimli vatandaş, evinde boğazı kesilmiş halde ölü bulundu. Olayla ilgi olarak bir şüpheli gözaltına alındı.

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Olay, Raman Mahallesi Yunus Emre Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 35 yaşındaki T.A isimli vatandaştan uzun süre haber alınamadı. T.A.'nın komşusunun ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Kapıyı açan olmayınca T.A.'nın kapısı kırılarak içeri girildi. Yerde kanlar içinde yatan T.A.'ya yapılan kontrollerde hayatını kaybettiği belirlendiği belirtildi. Polis ekipleri cinayet olma ihtimali değerlendirerek inceleme başlatırken ceset, otopsi yapılmak üzere Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.