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Fuhuştan 5 yıl hapis cezasıyla aranan kadın yakalandı

Fuhuştan 5 yıl hapis cezasıyla aranan kadın yakalandı

OSMANİYE’de, 'fuhşa teşvik etmek, yaptırmak veya aracılık etmek' suçundan hakkında kesinleşmiş 5 yıl hapis cezasıyla aranan R.K. isimli kadın, jandarmanın düzenlediği operasyonla yakalanıp cezaevine kondu.

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İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) ve Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, hakkında 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan R.K.’nin yerini tespit etti. Ekipler düzenlenen operasyonla R.K.’yi yakalayıp, gözaltına aldı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından R.K., sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine kondu.

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