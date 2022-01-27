Sedef Kabaş'ın ardından CHP'nin sunduğu olay kanun teklifiyle ilgili Özgür Özel'den açıklama

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) "Cumhurbaşkanına hakaret" suçunu düzenleyen maddesinin yürürlükten kaldırılması için hazırladıkları kanun teklifinin kabul edilmesi durumunda cumhurbaşkanına küfrün, hakaretin önünün açılmayacağını iddia etti.

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Sedef Kabaş'ın cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik hakaretten tutuklanmasının ardından CHP'nin hazırladığı kanun teklifi, tartışma konusu oldu.

Özel, yaptığı yazılı açıklamada, Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) "Cumhurbaşkanına hakaret" suçunu düzenleyen maddesinin yürürlükten kaldırılması için hazırladıkları kanun teklifine işaret ederek "Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu'nun yaptığı açıklamalardan, sunduğumuz kanun teklifini idrak edemedikleri anlaşılmaktadır." ifadelerine yer verdi.

Türk Ceza Kanunu'nun 299'uncu maddesinin, tarafsız ve sorumsuz cumhurbaşkanları için düzenlendiğini kaydeden Özel, "Rejime kasteden anayasa değişikliğinin yürürlüğe girmesinin ardından aynı zamanda bir siyasi parti genel başkanı da olan ve her gün siyasi polemiklere giren bir cumhurbaşkanının rakiplerine tanınmayan bir hukuki zırh verilmesi kabul edilebilir değildir. Sanki, kanun tekliflerimizle cumhurbaşkanlarına hakaretin önü açılıyormuş gibi bir yaygara koparılmaya çalışıldığı görülmektedir. Adalet Bakanı eliyle yargıya verilen talimatlar ışığında bu maddenin ifade özgürlüğünü engellemeye yönelik kötü niyetli girişimlerle suiistimal edilmesinin önüne geçilmesini amaçlıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Türk Ceza Kanunu'nun 125'inci maddesinin "hakaret" suçunu düzenlediğine dikkati çeken Özel, 125'inci maddenin 3'üncü fıkrasının hakaret suçunun kamu görevlisine karşı görevinden dolayı işlenmesi halinde bir yıldan iki yıla kadar hapis veya adli para cezası öngördüğünü hatırlattı.

"Hakaretin önü açılmaz"

Milletvekilleri, bakanlar, cumhurbaşkanı yardımcısına yönelen hakaret suçlarının bu madde kapsamında işlem gördüğünü kaydeden Özel, "Dolayısıyla kanun teklifimizin kabul edilmesi durumunda cumhurbaşkanına küfrün, hakaretin önünü açılacak değildir. Tarafsızlık vasfını yitirmiş, sıcak siyasi polemiklerin tarafı olan cumhurbaşkanının rakibi diğer siyasi genel başkanlarla aynı kanunlara tabi olması ve haksız rekabetin son bulmasını talep ediyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Bir an önce görüşme çağrısı yaptı

TBMM Başkanlığı'na sundukları kanun teklifi için "absürt", "garabet" ve "kabul edilemez" şeklinde değerlendirmeler yapılmasının yasama faaliyetlerinin özüyle çeliştiğini savunan Özel, "Bunca sert eleştiri yapan Adalet ve Kalkınma Partisi sözcülerine, Adalet Komisyonu'nu toplayarak teklifimizi bir an önce görüşme çağrısında bulunuyoruz." ifadelerini kullandı.