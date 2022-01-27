Adana'da görenler ağladı 'siz gidin bakın ben burada bekleyeceğim' kimse onu sakinleştiremedi

Siz gidin bakın ben burada bekleyeceğim: Bu durumu gören vatandaşlara polise haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, anneyi sakinleştirip polis merkezine götürmek istedi ancak annenin, “Onu uyuşturucu satıp içenler kaçırdı. Ben çocuğumu bırakmam, bir yere de gidemem. Ben onu burada bıraktım, başka yere gitmem burada bekleyeceğim. Siz gidin bakın ben burada bekleyeceğim. Gamze hadi gel beni bırakma. O beni bırakmaz zorla götürdüler. Yemekte yemedi, ben ona şuradan dürüm alacaktım. Gamze’yi burada bekleyin sakın bırakmayın” diye ağlaması yürekleri dağladı.