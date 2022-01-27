Necip Hablemitoğlu'nun katil zanlısı Nuri Gökhan Bozkır'ı MİT Emniyet'e teslim etti

Necip Hablemitoğlu'nun katil zanlısı Nuri Gökhan Bozkır, MİT tarafından yurt dışından Türkiye'ye getirilerek Emniyet'e teslim edildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan dün MİT tarafından yakalandığını duyurmuştu. Ukrayna'nın artık teslim etmesinin ardında Rusya ile olan gelişmeler üzerine Türkiye ile yakınlaşma çabası olarak yorumlandı.

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Necip Hablemitoğlu suikastinin katil zanlılarından kırmızı bültenle aranan Nuri Gökhan Bozkır, MİT tarafından yurt dışından Türkiye'ye getirilerek Emniyet'e teslim edildi.

ANKARA'da 18 Aralık 2002'de uğradığı suikast sonucu hayatını kaybeden Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu'nun, Ukrayna'da yakalanarak Türkiye'ye getirilen katil zanlısı Nuri Gökhan Bozkır, Terörle Mücadele Şubesi'nde sorgulanacak.



MİT'ten yapılan açıklamada, "Hakkında Şanlıurfa 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nce 'Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma' ve Ankara 5. Sulh Ceza Hakimliği'nce 'Suç İşlemek Amacıyla Kurulan Örgüte Üye Olma - Tasarlayarak Öldürme' suçlarından yakalama kaydı bulunan Nuri Gökhan Bozkır, Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde 08 Eylül 2015'te yakalanan ve içinde bomba yapımında kullanılan mühimmat bulunan 'Soğan Tırları' soruşturması kapsamında hapis cezası alacağını anlaması üzerine Ukrayna'ya kaçmıştı" denildi.





2019'da Ukrayna'da gözaltına alındı

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) yapılanmasına ilişkin çalışmalarıyla tanınan ve örgütün hedefi haline gelen tarihçi-yazar Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu, 2002'de Ankara'daki evinin önünde silahlı saldırıda hayatını kaybetti. Cinayet şüphelisi olarak aranan Nuri Gökhan Bozkır'ın yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda, Ukrayna'da olduğu belirlendi. Bozkır, Interpol'ün kırmızı bülten düzenlemesi sonrası 10 Temmuz 2019'da Ukrayna'nın başkenti Kiev'de gözaltına alındı. Bozkır, 3 ay cezaevinde kaldıktan sonra Ukrayna mahkemesi tarafından elektronik kelepçeyle ev hapsine çıkarıldı. Ukrayna yasalarına göre ev hapsinin toplam süresi en fazla 6 ay olabileceği için Bozkır'ın, elektronik kelepçeyle ve Kiev dışına çıkış yasağı uygulanarak adli kontrole tabi tutulmasına hükmedildi.

Duruşmalara katılmadı

Türkiye'nin iadesini istediği Nuri Gökhan Bozkır'ın Ukrayna'ya iltica talebi, 8 Aralık 2020'de nihai olarak reddedildi. Ardından 16 Aralık'ta Ukrayna Başsavcılığı, Bozkır'ın Türkiye'ye iadesine karar verdi ancak karar, zanlının avukatlarının temyize başvurması nedeniyle uygulanamadı. 2 Ağustos'taki temyiz duruşması ise Bozkır'ın hasta olduğu gerekçesiyle ertelendi. Bozkır'ın sonraki duruşmalara da gelmemesi üzerine mahkeme, 18 Ağustos'ta zorla getirme kararı verdi. O tarihten bu yana Bozkır bulunamazken, 9 duruşma daha görülemedi. En son 14 Aralık'taki duruşma, Bozkır'ın gelmemesi nedeniyle 11 Ocak 2022'ye ertelendi.

Cumhurbaşkanı duyurmuştu: MİT Ukrayna'dan getirdi

Bunun üzerine harekete geçen Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Nuri Gökhan Bozkır'ı Ukrayna'da yakalayarak Ankara'ya getirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün akşam katıldığı televizyon programının canlı yayınında, Bozkır'ın Türkiye'ye getirildiğini duyurdu. Bozkır'ın MİT'teki işlemlerinin ardından Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne teslim edilerek sorgulanacağı öğrenildi. Bozkır'ın yaklaşık 8 gün sürecek ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.

Ukrayna neden teslim etmek zorunda kaldı? Sabah gazetesinden Ferhat Ünlü Ukrayna'nın neden teslim ettiğini şöyle anlattı: Ama öncelikli olarak cevaplamamız gereken soru şu: Ukrayna bu adamı şimdi niye teslim etmek zorunda kaldı? Çünkü Rusya ile aralarındaki büyük krizde NATO'nun büyük güçlerinden birine yaklaşmanın akıllıca olduğunu sonunda gördüler. Bu konuda güvendiğim bir haber kaynağımı konuşturmak istiyorum. Ben 1990'lı yıllardaki gibi 'isminin açıklanmasını istemeyen bir yetkili' gazeteciliği yapan biri olmadım. Adını veremeyeceğim haber kaynaklarımı nadiren tırnak içinde konuştururum. Ama bu kaynağım halen muvazzaf, o yüzden ismini vermem eskilerin deyimiyle kabil değil. Ama burada tırnak içinde konuşturmam lazım, çünkü alıntı ahlakı açısından bu gerekli. Ayrıca hem devletten haber alma kanallarının doğru işlemesi açısından, hem de gazetecilik açısından bunu yapmam elzem. Ve işin istihbari nüanslarını anlamadan bu Nuri Gökhan Bozkır'ın iadesinin ne anlama geldiğini tam olarak çözemeyiz ve bunu millete doğrusuyla anlatmak lazım. Aynen yazıyorum, şöyle dedi:



"Ukrayna, bir Avrupa ülkesi mi… Evet nihayetinde öyle. Hele de Rusya ile mevcut krizi hesaba katarsak… Sana son önemli gelişmeyi söyleyeyim: 'FETÖ'cüler artık tıpkı Afrika ülkelerinde olduğu gibi kendilerine sığınak bulmakta zorlanıyorlar. Artık Avrupa ülkeleri için de 'useful idiot' (kullanışlı aptal) olmaktan çıktılar. Ukrayna, yakın zamana kadar Avrupa baskısından çekiniyordu. Ama artık çekinmiyor. 2018'de Kosova'dan üç FETÖ'cüyü getirdiğimizde Almanya epey sıkıntı çıkarmıştı, hatırla. (Hatırlamaz olur muyum!) Ama artık Avrupa ülkeleri kendi ulusal çıkarlarına göre hareket ediyorlar. Türkiye'yle iyi geçinmenin doğru olduğunu görüyorlar. İkincisi bu adam son dönemde FETÖ tarafından iyice kontrole alınmıştı. (Zaten mühimmat gibi ortada duruyordu, FETÖ mühimmatı iyice ele getirmişti yurtdışında demeye getiriyor.) Youtube'da, sosyal medyada FETÖ'nün silahşörlüğünü yapıyordu. Türkiye aleyhine tezvirat yapıyordu. Bunu kırmak lazımdı. O nedenle getirildi."

Şengül Hablemitoğlu: Yaşadıklarımızı bilemezsiniz

Necip Hablemitoğlu'nun eşi Şengül Hablemitoğlu, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Biz canımızdan olup, hayal bile edemeyeceğiniz zor bir 20 yılı tamamladık. Adalete, devlete inancımızı ve güvenimizi kaybettik. Ayrıca ne ailemize, ne avukatımıza iletilen herhangi bir şey yok. Süreci, yaşadıklarımızı bilemezsiniz" dedi.

FETÖ raporları hazırlamıştı

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen ve Alman Vakıfları davalarının raporlarını hazırlayan Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu'nun öldürülmesiyle ilgili soruşturma, FETÖ çatı iddianamesine de girmişti. İddianamede, Hablemitoğlu suikastı soruşturmasının, örgüt üyesi polisler tarafından bilinçli olarak karartıldığı tespiti yapılmıştı. Soruşturma Ankara Başsavcılığı tarafından kurulan özel ekibin yaptığı çalışmada, Hablemitoğlu'nun ölümünden önceki 6 ay boyunca izlendiği, olay yerinde baz kayıtlarından, TSK'dan ihraç edilen eski asker Nuri Gökhan Bozkır ise şüpheli olarak tespit edilmişti.