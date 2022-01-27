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Rebiülevvel ayı nedir ne zaman başlayacak 2022 Diyanet takvimi

Rebiülevvel ayı nedir ne zaman başlayacak 2022 Diyanet takvimi

2022 yılının başlaması ile birlikte birçok vatandaş dini günler ve önemli günleri Diyanet'in sayfasında araştırıyor. 2022 yılının önemli aylarından biri olan Rebiülevvel ayı ne zaman başlayacak araştırması başladı. İslam alemi için önemli aylardan biri olan Rebiülevvel bu yıl 27 Eylül 2022 tarihinde başlayacak 26 Ekim 2022 tarihinde sona erecek.

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Hicri takvimin Safer ayından sonra gelen üçüncü ayı olan Rebiülevvel'in 2022'de ne zaman idrak edileceği merak konusu oldu. Rebiülevvel ayının başlayacağı tarihi sorgulayan pek çok vatandaş bir yandan da Rebiülevvel ayında yapılması gereken ibadetleri araştırıyor. Peki, 2022 Rebiülevvel ayı ne zaman başlayacak?

2022 Rebiülevvel ayının başlayacağı tarih, son günlerde en çok merak edilen konular arasında yer almaya başladı. Yeni yılın gelmesiyle birlikte araştırmalarına hız veren vatandaşlar, bu ay içinde yapılması gereken ibadetleri de öğrenmek istiyor. İşte, Diyanet'in verdiği 2022 tarihi...

Rebiülevvel ayı başlangıcı:  İslam alemi için önemli aylardan biri olan Rebiülevvel bu yıl 27 Eylül 2022 tarihinde başlayacak 26 Ekim 2022 tarihinde sona erecek.

Hicri takvime göre Muharrem ve Safer'in ardından gelen rebiülevvel ayında Mevlid Kandili de idrak ediliyor.

Rebiülevvel ayı hakkında: Rebiülevvel ayı Ay’ın hareketleri esas alınarak oluşturulan İslamî takvimin aylarından biridir. Resulullah (S.A.V), bu ayda dünyaya geldiği için arabi ayların en şereflisi olarak nitelendirilmektedir. Doğum vakti sabaha yakın bir zamandır. Bugün, günlerin en sevinçlilerinden kabul edilerek değerlendirilir.

Rebiülevvel ayında neler yapılır: Rebiülevvel ayına has özel bir dua veya ibadet şekli yoktur. Hz. Peygamberin (s.a.s.) yaptığı günlük ibadet ve dualar, bu ayda da yapılır. Kamer aylarının üçüncüsü olan Rebiülevvel ayında belalardan korunmak için günahlara tövbe etmeli, çokça istiğfar çekmeli, kaza namazı kılmalı. Ayrıca sadaka vermeli ve salavatlar ile meşgul almalıdır.

Resul-i Ekrem (asm) Efendimiz şöyle buyurdu: "Sadaka belâyı def eder ve ömrü uzatır." (Heysemi, Mecmaü’z-Zevaid, III/63)

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