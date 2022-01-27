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Korkunç olay! Tanımadığı kişilere el salladı kanlar içinde kaldı

Korkunç olay! Tanımadığı kişilere el salladı kanlar içinde kaldı

BURSA'da tanımadığı 3 kişiye el sallayan Muhammet Karabulut, çıkan kavgada göğsünden bıçaklandı.

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Olay, saat 12.00 sıralarında Osmangazi ilçesi, Sırameşeler Mahallesi Ormanlaryolu Caddesi'nde meydana geldi. Muhammet Karabulut, iddiaya göre tanımadığı 3 kişiye el salladı. Bu kişilerle Karabulut arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Karabulut göğsünden bıçaklandı. Karabulut kanlar içinde yere yığılırken, şüpheliler kaçtı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan Karabulut, Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Karabulut'un sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Karabulut’un ilk ifadesinde; yoldan geçen tanımadığı 3 kişiye el salladığını, daha sonra tartışmaya başladıklarını ve olayın kavga dönüştüğünü söyledi.

Polis, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

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