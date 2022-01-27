Muharrem ayı 2022 ne zaman Diyanet Hicri yılbaşı hangi ayda?

2022 yılının başlaması ile birlikte birçok vatandaş dini günler ne zaman araştırmasını Diyanet'in sayfasında yapıyor. 2022 yılında merak edilen önemli günlerden biri de Muharrem ayı yani hicri yılbaşı. Muharrem ayı 2022 yılında 30 Temmuz Cumartesi günü başlıyor. Bugün aynı zamanda Hicri yılın ilk günüdür.

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HZ. Muhammed'in 'Allah’ın ayı' olarak nitelediği Muharrem ayının ne zaman başlayacağı ve 2022 Hicri yılbaşının ne zaman olduğu çok sayıda vatandaş tarafından sorgulanıyor. Her yıl Muharrem ayı ile birlikte yeni bir hicri yılın başladığı kabul ediliyor. Peki, Hicri yılbaşı ne zaman? Muharrem ayı ne zaman başlayacak?

Hz Muhammed'in (S.A.V) Mekke'den Medine'ye hicret ettiği gün olarak kabul gören Hicri yılbaşının bu yıl ne zaman olduğu merak konusu oldu. Müslüman alemi için kutsal aylardan biri olan Muharrem ayının 1. günü Hicri yılbaşı olarak kabul ediliyor. İşte 2022 Hicri Yılbaşı tarihi...



Hicri yılbaşı ne zaman:

Muharrem ayı 2022 yılında 30 Temmuz Cumartesi günü başlıyor. Bugün aynı zamanda Hicri yılın ilk günüdür.

Muharrem ayı, 12 ay ve 355 gün olan kameri yılın ilk ayıdır. Adından da anlaşılacağı üzere, kameri yılda, güneş değil ayın hareketleri esas alınır. Hicrî tarih, Hz. Muhammed (s.a.s.)’in Mekke’den Medine’ye göç edişi ile başlar. Hicretin takvim başlangıcı olarak kabul edilmesi, Hz. Ömer devrinde olmuştur. Hz. Peygamber’in Mekke’den Medine’ye hicret ettiği yıl (Miladi 622), İslâmî takvimin başlangıç yılı (Hicri 1) olarak, Muharrem ayı da bu takvimin ilk ayı olarak kabul edildi.

Müslümanlar için bir dönüm noktası olan hicret, tarihte yeni bir sayfa açmıştır. Hz. Ömer’in halifeliği döneminde hicretin gerçekleştiği gün, Hz. Ali’nin teklifiyle hicrî takvimin başlangıcı sayılmıştır. O günden itibaren de İslam âleminde 1 Muharrem hicrî takvimin başlangıcı olarak kabul görmüştür.