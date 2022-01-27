Ekrem İmamoğlu'na ne yapsa yakışıyor! Hadi Özışık, ne zaman işe yarayacak olsa ortadan kaybolan Ekrem İmamoğlu'nu anlatıyor

İSTANBUL kar atında kalırken Ekrem İmamoğlu, İngiliz Büyükelçi'yle balıkçıda keyif çatıyordu... İnternethaber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık, Ekrem İmamoğlu çevresinde yaşanan koruma ve kollama faaliyetleri ile İmamoğlu'nun tavrını yorumluyor...

Abone ol

Elazığ’da deprem oldu, Ekrem İmamoğlu’nu Erzurum’da kayak yaparken gördük. Sorduklarında “Tatil bana yakışıyor” dedi.

İstanbul’da sel felaketi oldu, Ekrem İmamoğlu’nu yurtdışında tatilde gördük. Sorduklarında, “Tatil yapmak benim de hakkım” dedi…

İstanbul’u kar esir aldı, İmamoğlu’nu Sarıyer’e balıkçı da gördük rakı sofrasında. Sorduklarında, “Bir saatlik mola” dedi…

Yani her bir şeyde bir bahanesi var İmamoğlu’nun…

Şimdi de çıktı, Sarıyer’deki restorana giderken ortaya çıkan görüntüleri ile ilgili Kılıçdaroğlu’nun o yalanına sarıldı...

O görüntülere, Sarıyer’deki yemekle ilgili tantanaya geleceğim. O gün ne yaşandı, daha doğrusu geceden neler yaşandı ona bakalım önce…

AKOM’da karşımıza geçen İmamoğlu ne demişti? Hani “Her şey güzel olacak” demişti ya, ona benzer sözler etti o gece…

Her şey güzel gidiyor dedi…

Ekrem İmamoğlu bu lafları ettiğinde, halk yollarda per perişandı. Gece yollarda sabahlayanlar oldu.

İmamoğlu pes pembe tablo çizerken, bakın o gece yolda kalan vatandaşlar neler yaşıyordu…

Sanatçı Şafak Sezer de o gece yolda kalmıştı. Ekrem İmamoğlu’nu o da yalanlıyordu. Hal böyleyken, her şey gözler önündeyken, Ekrem İmamoğlu’nun danışmanı bir twit attı…

Sizi gidi troller sizi dedi…

Bir şey daha söyledi, siz evinizde sıcacık ortamda keyif sürerken, İstanbul Belediyesi işbaşında ifadelerini kullandı…

Oysa Murat o twiti attığında kendisi beldi de şöminenin karşısında keyif çatıyor, yollarda kalan insanları trollükle suçluyordu…

Murat Ongun tatildeydi yani…

Kimden öğrendik bunu, tabii ki gazeteciliğini konuşturan Cüneyt Özdemir’den...

Ekrem İmamoğlu neredeydi peki? Şimdi yine başa dönelim, Sarıyer’deki rakı balık keyfine..

Bir fotoğraf gördük twitter’da…

Fatma Betül Sayan paylaştı galiba…

İstanbullu bu haldeyken, Başkan’ın keyfine bakın dedi mealen…

Fatma Betül Sayan ve bu fotoğrafı paylaşan herkes, o andan itibaren linç girişimine başladı. Yalancı dediler, sahtekar dediler, dediler de dediler. Mehmet Bekaroğlu başı çekti, Barış Yarkadaş onun peşine takıldı…

CHP’liler sıraya girdi…

Fazıl Say bile boy gösterdi…

Gerçek ortaya çıkınca da teker teker twitlerini silmeye başladılar, hatta utandılar. En çok da Mehmet Bekaroğlu utanmıştı…

Çünkü İmamoğlu susmuş, Restoran sahibi konuşuyordu. Restoran sahibi konuşunca Ekrem İmamoğlu suskunluğunu bozmak zorunda kalıyordu.

Attığı twitle bir saatlik mola verdiğini belirtiyordu. Yani herkesi ters köşe ediyordu.

İstanbul’un görüntüsü her şeyi anlatırken, İmamoğlu işte böyle konuşuyordu…

Kim bu videoyu hazırladıysa ellerine sağlık, her şeyi bir güzel anlatan video…