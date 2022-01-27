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7. kattan düşerek hayatını kaybeden kadınla ilgili gerçek ortaya çıktı meğer daha önce..

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
7. kattan düşerek hayatını kaybeden kadınla ilgili gerçek ortaya çıktı meğer daha önce..

İzmir'in Konak ilçesinde 7'inci kattan düşerek hayatını kaybeden genç kadının stajyer avukat olduğu ve intihar ettiği öğrenildi. Ece Baş'ın Daha önce de intihara kalkıştığı ileri sürüldü.

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Edinilen bilgiye göre olay, saat 00.10 sıralarında Göztepe Mahallesi İnönü Caddesi’nde bulunan 11 katlı binada meydana geldi. İddiaya göre, ailesiyle birlikte yaşayan Ece Baş (23), 7'nci kattaki evlerinin balkonundan zemine düştü.

İhbar üzerine adrese polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Adrese gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Baş’ın yaşamını yitirdiği tespit edildi.

Olay Yeri İnceleme ekipleri ve savcının incelemesinin ardından Baş’ın cansız bedeni İzmir Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Cenaze, otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından teslim alındı.

Daha önce de intihara kalkıştığı ileri sürüldü
Stajyer avukat olan Ece Baş'ın 7'inci kattan atlayarak canına kıydığı öğrenildi. Baş'ın son dönemlerde psikolojik sorunlar yaşadığı ve daha önce de hap içerek intihar teşebbüsünde bulunduğu ileri sürüldü. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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