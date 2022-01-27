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MGK toplantısı başladı Gündem Ukrayna krizi ve terör

MGK toplantısı başladı Gündem Ukrayna krizi ve terör

Milli Güvenlik Kurulu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplandı.

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Milli Güvenlik Kurulu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Bestepe'de toplandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılacak MGK'da ana gündem maddeleri Ermenistan ile yeni dönemdeki ilişkiler, Doğu Akdeniz’deki gelişmeler, Ukrayna-Rusya gerilimi ve terörle mücadele olacak.
Toplantıda Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Ermenistan sürecine ilişkin bilgilendirme yapacak. Masada ayrıca Libya, İsrail ve Ukrayna-Rusya krizi ile ilgili gelişmeler de olacak.

mgk
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