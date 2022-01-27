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Tekirdağ'da korkunç olay! Eşini çocuklarının gözü önünde öldürüp intihar etti

Tekirdağ'da korkunç olay! Eşini çocuklarının gözü önünde öldürüp intihar etti

 TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde İlker Ustaoğulları (27), tartıştığı eşi Esra Ustaoğulları'nı (22), çocuklarının gözü önünde tabanca ile vurduktan sonra aynı silahla yaşamına son verdi.

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İki çocukları olan İlker Ustaoğulları ile eşi Esra Ustaoğulları arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine İlker Ustaoğulları çocuklarının gözü önünde eşine tabancayla ateş etti. Vücuduna 4 kurşun isabet eden Esra Ustaoğulları, kanlar içerisinde yere yığılırken, İlker Ustaoğulları aynı silahlı başına ateş açtı.

Silah seslerini duyan komşularının ihbarıyla eve çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İlçe Emniyet Müdürü Murat Tabak da olay yerine geldi. Polis kilitli olan daire kapısını kırıp girdiği içeride çifti kanlar içerisinde yerde yatarken buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede İlker Ustaoğulları'nın yaşamını yitirdiği belirlendi, ağır yaralı eşi ise ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak genç kadın, doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı. Cumhuriyet savcısının yaptığı incelemenin ardından İlker Ustaoğulları’nın cansız bedeni Çorlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

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