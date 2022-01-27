Şehit mezarlarına 'PKK' yazdı! Duruşmada da şehide küfretti, akıl sağlığı araştırılacak

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde şehit mezarlarına ‘PKK’ yazan Ferhat Şahin (20) yargılandığı duruşmada şehide küfür etti. Mahkeme heyeti, Şahin'in akli dengesinin yerinde olup olmadığına dair rapor istedi.

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Körfez ilçesinde bulunan şehitlikte 6 Kasım 2021 tarihinde meydana gelen olayda, 2015 yılında Siirt'te şehit olan Emre Kaan Arlı, 2006 yılında Hakkari'de şehit olan Halil İbrahim Arslan, 1996 yılında Sivas'ta şehit olan Düzgün Kılavuz ve 1995 yılında Bingöl'de şehit olan Başar Baran Varlı'nın mezarlarına ‘PKK’ yazan bir kişi, sosyal medyada fotoğrafları paylaşarak küfür etti. Polis tarafından gözaltına alınan Ferhat Şahin çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

İfadesinde kendisine çip takıldığını iddia etmiş

Olay sonrasında savcılık tarafından iddianame hazırlandı. Sanık Ferhat Şahin'in iddianamede yer alan ifadesinde, kendisine belediyeden çip takıldığını, devlet kurumlarının bu durumun farkında olduğu için polis merkezinden çipin çıkarılması için yardım istediğini, onların bir amaçları olduğunu, bu sebeple kendisi ile uğraşmasınlar diye bu çipin çıkarılmasını istediğini söylediği belirtildi. İfadesinde polisin kendisini yakalaması ve vücudundaki çipi çıkarması için eylemini gerçekleştirdiğini iddia eden Ferhat Şahin, herhangi bir kimseden veya herhangi bir örgütten talimat almadığını, kimsenin kendisini bu konuda yönlendirmediğini söyledi. Bir süre zihinsel engelliler rehabilitasyon merkezinde kaldığını söyleyen Ferhat Şahin, burada açlık grevine başlamasının ardından sevk edildiği Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden kendisine engelli raporu verildiğini beyan etti.

Duruşmada şehide küfretti

Ferhat Şahin hakkında ‘Zincirleme şekilde terör örgütü propagandası yapmak’, 4 kez ‘Kişinin hatırasına hakaret’ ve 4 kez ‘İbadethanelere ve mezarlıklara zarar verme’ suçundan Kocaeli 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde açıklan davanın görülmesine bugün başlandı. Duruşma salonunda şehit aileleri, tanıklar ve avukatlar hazır bulunurken, Ferhat Şahin cezaevinden SEGBİS sistemi ile bağlandı. Duruşmada şehit yakını Y.A.'nın ifadesi alındığı sırada araya giren Ferhat Şahin, şehide küfür etti. Mahkeme başkanı hemen olaya müdahale ederek, SEGBİS sisteminin sesini kapattı.

‘Şehit aileleri görüp üzülmesin diye mezarları yıkadım’

Duruşmada tanık olarak ifadesi alınan mezarlık görevlisi K.D, "Sabah saatlerinde temizlik için mezarlığı gezdiğim esnada, şehit mezarlarında 'PKK' ve 'F.Ş.' yazdığını gördüm. Hemen amirlerime haber verdim. Daha sonra şehit aileleri bu yazıları görüp üzülmesin diye mezarları yıkadım. 'F.Ş.' yazısının örgüt ismi olup olmadığını bilmiyordum. Daha sonra öğrendiğime göre sanığın isim ve soy isimlerinin baş harfleriymiş. Şehit mezarlarında hiçbir zarar yoktu fakat yazılar vardı" dedi.

Duruşma 17 Mart'a ertelendi

Mahkeme heyeti, Ferhat Şahin'in akli dengesinin yerinde olup olmadığına dair rapor isteyerek, sanığın Gözlem İhtisas Dairesi'nde gözetim altına alınmasına ve tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı 17 Mart tarihine erteledi.