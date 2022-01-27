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İstanbul'da operasyonda 762 tarihi eser ele geçirildi! Osmanlı, Roma, Bizans, Kurtuluş Savaşı...

İstanbul'da operasyonda 762 tarihi eser ele geçirildi! Osmanlı, Roma, Bizans, Kurtuluş Savaşı...

İSTANBUL’da düzenlenen “Tarihi Eser” operasyonunda 762 tarihi eser ele geçirildi. Operasyonda; müzayede ile satılmak üzere olan ve Sakarya Meydan Muharebesi’nde (Kurtuluş Savaşı) komutanların arasında cepheden alaya yapılan, savaşın durumu ve askerlerin durumlarıyla ilgili stratejik yazışmaların yapıldığı 175 belge de ele geçirildi.

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İstanbul Emniyeti Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; Esenler, Şişli, Üsküdar ve Kadıköy'de 3 farklı "Tarihi Eser" operasyonu düzenledi. 7 şüpheli yakalandı. Yapılan aramalarda 388 adet Helenistik Dönem, Roma-Bizans İmparatorluğu ve Osmanlı Dönemi'ne ait İmparator Portreleri, bronz ve gümüş sikkeler, 2. Beyazıt Dönemi'ne ait Şaşmir Kılıç, mühürler, şamdanlar, belgeler, altın varaklı hat levhalar ve fermanlar ele geçirildi. Toplamda 762 adet tarihi esere el konuldu.

İstanbul Polisi bir operasyonu; Sakarya Meydan Muharebesi'nde (Kurtuluş Savaşı) komutanların arasında cepheden alaya yapılan, savaşın durumu ve askerlerin durumlarıyla ilgili stratejik yazışmaların yapıldığı 175 belgenin Şişli İlçesi'ne bağlı Nişantaşı'nda bir müzayedeye çıkarılarak satılacağını tespit etmesi üzerine düzenledi. Ele geçirilen yazışmalarda; savaş taktiklerinin, komutanların imzalı yazılarının ve savaşla ilgili durumların anlatıldığı ifade edildi. Yazışmaların ilgili müzelere gönderilerek detaylı bir şekilde inceleneceği ifade edildi.

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