THY'de yönetim değişikliği İlker Aycı'nın yerine Ahmet Bolat geldi

İlker Aycı'nın istifasının ardından Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Ahmet Bolat getirildi.Abone ol
Türk Hava Yolları’nda (THY) İlker Aycı’nın istifasının ardından boşalan yönetim kurulu başkanlığı koltuğuna hangi ismin geleceği kesinleşti.
Bugün yapılan yönetim kurulu toplantısında alınan karar kapsamında, THY’de Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Yatırım ve Teknolojiden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Dr. Ahmet Bolat getirildi.
İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç de bağımsız yönetim kurulu üyesi oldu.