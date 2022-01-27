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İran devlet televizyonunda şok! Birkaç saniyeliğine görüntüleri ekrana geldi

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
İran devlet televizyonunda şok! Birkaç saniyeliğine görüntüleri ekrana geldi

İran devlet televizyonuna yönelik siber saldırı sonucu birkaç saniyeliğine ülkede terör örgütü kabul edilen Halkın Mücahitleri Örgütü (HMÖ) liderlerine övgü içerikli görüntü yayımlandı.

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İran Radyo ve Televizyon Kurumuna (IRIB) bağlı Kanal 1 televizyonu yayınını sürdürürken ekrana aniden HMÖ liderleri Meryem ve Mesud Recevi'nin görüntüsü geldi.

Birkaç saniyeliğine yayında kalan görüntüde "Recevi'ye selam", "Hamaney'e ölüm" şeklinde sloganlar yer aldı.

Konuya ilişkin IRIB'den yapılan açıklamada, "Bilinmeyen kişi veya gruplar birkaç dakika önce Radyo ve Televizyon Kurumuna ait bazı kanallara siber saldırıda bulundu." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, Kanal 1'in yanı sıra IRIB'e bağlı Kur'an TV ile Peyam ve Cevan radyo istasyonlarının da saldırıya uğradığı kaydedildi.

Halkın Mücahitleri Örgütü
İran'da Şah rejimine karşı 1965'te ortaya çıkan "sosyalist" ideolojiye sahip Halkın Mücahitleri Örgütü, 1979'daki devrimden sonraki süreçte Tahran yönetimiyle yollarını ayırdı.

Bu süreçte İran'da sivil ve askeri hedeflere saldırılar düzenleyen örgüt, ABD, Avrupa Birliği (AB) ve Kanada tarafından terör örgütü kabul edildi. AB, 2009'da, ABD ve Kanada ise 2012'de örgütü terör listesinden çıkardı.

Mesud Recevi'nin 2003'te kaybolmasından bu yana örgütü, eşi Meryem Recevi yönetiyor.

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